España | Ana Rosa Quintana vuelve hoy lunes a televisión tras casi un año

Era una de las noticias más esperadas para este año 2022 y por fin ha llegado el día. Este lunes 10 de octubre llega el regreso de Ana Rosa Quintana a su programa. La periodista vuelve a ponerse delante de las cámaras después de casi un año, desde que el pasado mes de noviembre de 2021 anunciara que se retiraba de forma indefinida para centrarse en el tratamiento contra el cáncer de mama que le había sido diagnosticado. Un episodio que, como ella misma ha explicado, «ha tenido un final feliz».

“Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina” explicó Ana Rosa Quintana después de que su compañero Joaquín Prat anunciase el regreso.

“Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, confesó la propia periodista.

Durante este tiempo, no ha habido una sola semana en la que sus compañeros no hayan tenido un mensaje de recuerdo para su «capitana» y, tanto Patricia Pardo como Joaquín Prat o Ana Terradillos, le han tenido muy presente siempre. En el arranque de la nueva temporada, el presentador habló de la posibilidad de que su jefa se reincorporase pronto: «Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí, dentro de poco ella volverá a este plató. Qué te voy a decir Ana. Ya queda menos, aquí te esperamos, lo hacemos como podemos y aquí te esperamos».

Ana Rosa llegará con pulso firme y decidida a imprimir de nuevo su sello a su programa. Para eso se rodeará de expertos tertulianos expertos en economía y política, que formarán la mesa de debate. Y, en este primer envite en su nueva etapa televisiva, lo hará junto a José Ortega Cano, en su reaparición televisiva. Fue él mismo quien anunció que quien daría la cara en televisión junto a Ana Rosa: «Qué alegría tenerte una vez más aquí en Telecinco. Estoy muy contento porque voy a estar contigo para contarte todo lo que tú quieras», aseguró.