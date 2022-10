La lamentable noticia que dio Tania Sarabia sobre su salud

La primera actriz venezolana Tania Sarabia reveló a sus seguidores que se encuentra nuevamente contagiada de COVID-19.

A pesar de los pocos casos de contagios que se registran hoy en día, y con el paso de la terrible pandemia que inició muy fuerte en 2020, aún los riesgos no bajan, por este motivo la artista de 75 años de edad informó a través de sus redes sociales que por tercera ocasión le toca enfrentar este virus, explicando a sus seguidores «Miren amigos esto es insólito, yo que hablo tanto del covid, yo creo que es la tercera vez que me da, no crean porque tienen como 6 vacunas no les da, el covid sigue en muchas partes, no se dejen convencer de otra cosa, siempre tienen que usar la mascarilla».

Cabe destacar que, la actriz y humorista venezolana con más de 40 años de trayectoria artística se pudo haber contagiado recientemente en la celebración de su cumpleaños donde compartió junto a otras colegas del medio en una gran celebración hecha en su casa donde no usaron las medidas de bioseguridad.

Finalmente, la artista envió un mensaje pidiendo perdón por tener que posponer sus compromisos, alegando «Este fin de semana tuve que cancelar todas mis presentaciones. ¡Me disculpan! Espero estar bien recuperada el otro fin de semana para seguir riendo con Las Chicas de la Radio».

