Me tocó pedir dinero en la calle para poder comer

Miguel Ignacio Mendoza Donatti, mejor conocido como Nacho, es un cantante venezolano recordado por integrar el dúo ‘Chino & Nacho’. Si bien el músico cuenta con una amplia trayectoria artística, como dice un aforismo, «no todo lo que brilla es oro» dado que antes de saltar a la fama pasó por momentos económicos sumamente difíciles.

Así lo dijo el propio Nacho, quien detalló mediante una entrevista con la revista local colombiana 15 minutos, el complejo episodio vivido.

«En la lucha por hacer exitosa mi música, me tocó pedir dinero en la calle, no fue recurrente, lo hice para poder comer o transportarme (…) Decidí tomar las riendas de mi camino y me fui a vivir solo a Caracas. Al principio fue duro, porque no tenía dinero. Lo hice en la calle junto a un amigo que hoy en día también es compositor. Fue difícil», recordó el intérprete de ‘Báilame’.

Además, Nacho acotó que fue gracias a una familia de bajos recursos radicada en Caracas, Venezuela, que pudo sobrepasar esas penurias.

El cantautor nacido en Lechería, localidad perteneciente al estado Anzoátegui, fue tendencia hace algunos días luego de querer realizar gratuitamente un concierto en la isla de Margarita, iniciativa que las autoridades del régimen de Nicolás Maduro no autorizaron.

“Fue el vicealmirante Gustavo Blanco de la ZODI, que dijo que le informaron de arriba, que tenía una orden de arriba y tenía que cancelar el concierto”, expresó Nacho.

No obstante, el ingenio del artista superó todos los obstáculos, ya que logró ofrecer un show de forma improvisada sobre un camión de carga en Pampatar (Nueva Esparta), en el que además de acercarse a su público repartió bolsas de alimentos a los presentes.

Según el cantante, la finalidad del concierto era promover el turismo en la isla con alianzas de aerolíneas para trasladar a las personas hasta el paradisíaco destino por un costo accesible.

“De los mejores conciertos que he ofrecido, gracias a mi Isla de Margarita”, precisó el cantante, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

