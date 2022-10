Perú | «No es capricho de Fiscalía investigar al presidente», según el Fiscal Jorge Chávez

Señala Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra crimen organizado

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, criticó que el gobierno no se preocupara por la falta de presupuesto necesario en el Ministerio Público para seguir adelante con todos los procesos investigatorios que tienen a su cargo.

En ese sentido, señaló además que, aunque es lamentable, si tienen que seguir investigando al presidente lo harán.

«Es muy difícil, pero lamentablemente nosotros no investigamos personas sino hechos. Si es que el Ministerio Público no abre la investigación frente a sucesos tan públicos estaríamos cometiendo delito de omisión de funciones. No es un capricho de la Fiscalía investigar al presidente, a los ministros o congresistas el tema está en que los medios de comunicación existen noticias de crímenes y según la constitución, nosotros tenemos que investigar desde el momento que tenemos la noticia criminal. No podemos hacernos de la vista gorda, debemos chocar con personas que están en el poder y lo tenemos que hacer», expresó.

Chávez Cotrina también advirtió del bajo presupuesto que obtendría el Ministerio Público para el próximo año.

«El problema es transversal, no vamos a cumplir con las metas que quisiéramos cumplir; sin embargo, nosotros seguimos trabajando con lo que tenemos. Este año por ejemplo ya hemos gastado de nuestro presupuesto el 70 % y a fines de año vamos a terminar el 100 %. El año pasado logramos gastar el 96 % del presupuesto en comparación con otras instituciones que no llegan ni al 30 %, entonces sí hay capacidad de gasto», manifestó Jorge Chávez Cotrina.

El funcionario recalcó los problemas que pueden tener para enfrentar al crimen organizado sino tienen las condiciones necesarias.

«No tenemos el apoyo tecnológico y científico que debe tener toda institución seria como en otros países del mundo. En Colombia, Chile, Argentina y Uruguay los Ministerios Públicos tienen un presupuesto de acuerdo a sus necesidades. Tú no puedes enfrentar al crimen organizado, que mueve miles de millones de soles, con un presupuesto miserable que nos entrega el Ejecutivo», sostuvo.