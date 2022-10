Carlos Baute y Chenoa se unen para lanzar «El Chisme»

Siempre con Venezuela en el corazón, en esta oportunidad Carlos Baute no quiso dejar por fuera a su patria y luego de liderar las carteleras musicales en Europa, de la mano de Producciones Oye nos traen al país el sencillo “El chisme”, tema en colaboración con Chenoa, que se está promocionando fuertemente en las principales emisoras radiales.

Carlos Baute continúa marcando fuerte huella en la industria musical extranjera, siempre ofreciendo canciones con su esencia característica. Y “El chisme” no se podía quedar atrás, dando cabida nuevamente a un maravilloso dueto entre el cantautor y una intérprete española, pero en esta ocasión con una canción llena de ritmos latinos propios del género urbano.

Chenoa por su parte comenta que “al principio con El chisme, no estaba en mi zona de confort, pero nadie mejor que Carlos para llevarme por aguas que no conozco» y Carlos añadió que «es maravilloso estar en equipo, la miro y se me ocurren otras ideas».

El audiovisual que cuenta con más de 2 millones de reproducciones en el canal oficial de Carlos Baute Youtube, fue dirigido por Norden Tachfint y estuvo bajo la producción de Mariona Rivera, Golden Beetle Films y Must Producciones.