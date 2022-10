espero la noche para acostarme y llorar

1475366

En enero de 2022 a la señora María Martínez, paciente oncológica de 70 años de edad, le diagnosticaron cáncer de mama. Aunque ya recibió una intervención quirúrgica, espera con ansias los resultados positivos de un examen médico para poder retornar de Caracas a Güiria, estado Sucre, la región que la vio nacer y donde la mayoría de su familia la espera desde hace varios meses.

Recibir un diagnóstico de cáncer fue duro para María Martínez, pero expresó que aún más difícil es sentirse una carga, estar lejos de su esposo y de tres de sus cuatro hijos, además de tener los recursos limitados para cubrir los gastos de medicamentos, pasajes, comida y exámenes que deban realizarle.

«Yo sentí que el mundo se me vino abajo porque esperaba otra respuesta. Además no contábamos con ningún tipo de presupuesto y se me hacía más complicada la situación», relató esta paciente oncológica.

Llena de nostalgia la señora Martínez indicó que espera la noche para acostarse y llorar porque depende de los recursos económicos de su yerno. Una de sus hijas se encuentra en Caracas, pero sin empleo porque su estadía en la capital era por un corto tiempo y se extendió debido a la enfermedad de su madre.

«Me siento deprimida y con mucha tristeza. Aunque mi hija me dice que esté tranquila, yo ruego que llegue la noche y llorar. En el día no puedo hacerlo», comentó en una entrevista con El Pitazo.

Falta de especialistas en el interior la obligó a movilizarse a Caracas

Aunque la sospecha de la enfermedad se la notificó una médico general en Güiria, en esa ciudad no contaban con especialistas que le indicaran el motivo de la anomalía que tenía en su seno. Por ello se vio en la obligación de trasladarse a la capital venezolana, donde se encontraba su hija en una vivienda prestada.

María Martínez comentó que en Güiria no hay personal médico, «máximo un internista y el hospital está caótico». Desde que se vino a Caracas no ha podido volver a su casa y lamenta que su esposo de 78 años quedara solo con sus otros hijos.

A pesar de todos los obstáculos por los que esta paciente tiene que pasar, en un país donde la atención en hospitales es limitada y con pocos insumos, aseguró que recibir una intervención quirúrgica en menos de un año es una satisfacción y bendición indescriptible.

Consideró que es una superviviente con una segunda oportunidad para ayudar a otros, pese a que se encuentra a la espera de unos resultados médicos para saber si definitivamente venció la enfermedad.

Beneficiaria de una iniciativa de la Sociedad Anticancerosa

La señora María Martínez ingresó a quirófano el 16 de septiembre de 2022 gracias al programa Ayuda Integral al Paciente Oncológico (Aipo), una iniciativa de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) en conjunto con el Grupo Médico Santa Paula (Gmsp), donde han operado a 280 pacientes con cáncer de mama desde que comenzó el proyecto hace cuatro años.

El programa Ayuda Integral al Paciente Oncológico (Aipo) ha operado a 280 pacientes con cáncer de mama desde que comenzó el proyecto hace cuatro años

El criterio de selección para ser atendido por el programa Aipo es determinado. Principalmente se toma en cuenta el diagnóstico del paciente, que no tenga una cirugía previa y las condiciones socioeconómicas de la persona.

«De este protocolo de selección se encarga directamente la SAV. En el Gmsp se realizan las intervenciones con equipos de primera y tecnología de punta, así como las quimioterapias. Las radioterapias se remiten al Grupo Médico Paso Real en Charallave», detalló el vicepresidente de la SAV, doctor Javier Soteldo Clavier.

Cada día se diagnostican 22 casos de cáncer de mama

En el año 2021, 3.128 mujeres venezolanas fallecieron por cáncer de mama. De ahí la importancia de la educación y la prevención que la SAV viene reforzando año tras año durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama, mediante jornadas de pesquisas de mama y ginecológicas, charlas, lives con especialistas y sobrevivientes, exposiciones, cine foro y foro chats.

En el marco de las actividades que está realizando la Sociedad Anticancerosa por el Mes Rosa, el pasado 7 de octubre se llevó a cabo un encuentro con los supervivientes del cáncer y estuvo encabezado por el presidente de la SAV, el doctor Cono Gumina, quien indicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por esa enfermedad en las mujeres venezolanas, seguida del cáncer de cuello uterino, pulmón y después vías digestivas.

El especialista destacó la importancia del diagnóstico temprano para disminuir la mortalidad por esta patología en Venezuela. «Cada día se diagnostican 22 nuevos casos de cáncer de mama, una enfermedad que mientras más precoz es su detección es más fácil de tratar. En los casos menos avanzados hay que invertir en exámenes, cirugías y tratamientos. Sin embargo, es algo que merece la pena, pues las pacientes pueden tener una sobrevida», agregó.

Mairen Dona LópezGran Caracas

