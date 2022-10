Lindsay Lohan vuelve por Navidad en una comedia de Netflix

Es cierto, Lindsay Lohan nunca se ha ido. En los últimos años ha alternado producciones televisivas con cine de serie B estilo el film de terror Among the Shadows, pero la actriz lleva apartada desde mínimo 2013 de producciones que puedan alcanzar al gran público, como sí pudieron hacer sus famosos inicios. Hace casi diez años apareció en Scary Movie 5 y en The Canyons, dirigida por Paul Schrader, y desde entonces se esfumó de primera línea mediática. De ahí que haya sido recibido con tanto entusiasmo el tráiler de Navidad de golpe, un próximo film que llegará al catálogo de Netflix el 10 de noviembre. Como el título indica, la historia se ambienta en Navidad. Y hay, mínimo, un golpe.

Lohan interpreta a una rica heredera que, justo cuando se promete con su pareja, sufre un accidente de esquí (aquí el golpe). Fruto de este se aleja de su prometido y su familia y pierde la memoria, para pasar a iniciar una relación romántica con el propietario del hostal al que le ha llevado su desorientación (Chord Overstreet, visto en Glee). El romance le hará replantearse un par de cosas de su superficial vida anterior, amén de descubrir el auténtico significado de la Navidad… y sí, todo aparenta ser un gran topicazo. Pero es el mercado donde Netflix quiere coronarse de un tiempo a esta parte, a través de comedias navideñas de usar y tirar que puedan hacerle la competencia a Hallmark Channel, líder del sector.

Un príncipe por Navidad o la saga Cambio de princesas con Vanessa Hudgens representan esta inquietud de Netflix por ampliar horizontes, y Navidad de golpe apunta a ser otro hit en este sentido, según podemos apreciar en el tráiler. Más allá de lo previsible de la trama, el avance de Navidad de golpe incluye el típico descenso por escaleras estilo Alguien como tú, el animatrónic de un mapache psicópata que aterroriza a Lohan, y como lecho musical Jingle Bells Rock, que muchos fans han considerado como un guiño a Chicas malas. Es decir, la película cumbre de la carrera de Lohan, de ahí que sea tan significativo que Navidad de golpe quiera homenajearla. ¿Estaremos ante un comeback triunfal de la actriz?

Puedes ver el tráiler de Navidad de golpe bajo estas líneas, y prepararte para la fiesta.