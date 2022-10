México | AMLO corrige la plana a David Monreal: no tiene facultades para pactar con agencias de EU

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

Luego de que el gobernador David Monreal y el embajador Ken Salazar anunciaron un acuerdo para que agencias estadounidenses intervengan en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que los estados no tienen facultades constitucionales para pactar con potencias extranjeras. Si bien aclaró que no se hará un escándalo al respecto.

“Eso no se suscribió, no está aceptado por las partes, entonces no es un hecho. Es que, a veces, no se conocen bien las leyes o, como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias”, argumentó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional respecto al plan anunciado por Monreal Ávila.

El primer mandatario apeló a la Constitución para decir que la supuesta intervención de agencias como la DEA o el FBI “es una declaración” del gobernador. Señalando que el Artículo 89 establece que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo federal, en tanto que el Artículo 117 prohíbe a los estados pactar entre sí o con potencias extranjeras.

Respecto a la participación de Estados Unidos, recalcó su confianza en el embajador Salazar y la buena relación con el Gobierno de Joe Biden, pero también recordó que hay elecciones el próximo noviembre. “Es parte de lo mismo, es la temporada. Entonces, se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido”, expuso.

“Ni modo que vamos a hacer un escándalo, no”, continuó López Obrador sobre si su administración intervendrá de alguna manera ante este acuerdo. De igual manera, rechazó que esta sea una maniobra al nivel de la Iniciativa Mérida lanzada en el sexenio de Felipe Calderón, incluso pidiendo que “no hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento”.