Negociación EEUU-Venezuela, los narcosobrinos y México

El reciente intercambio de siete ciudadanos estadounidenses por los sobrinos de la primera dama Cilia Flores marcó un hito entre las conversaciones del Gobierno de Estados Unidos y Venezuela, signadas por la confrontación y las sanciones. Expertos aseguran que estas negociaciones particulares no se alejan del proceso en México con la oposición venezolana, más bien pretenden impulsarla. El Departamento de Estado de EEUU alega que estos canjes «prueban que tenemos la capacidad de dialogar sobre temas de interés de beneficio mutuo»

El sábado 1° de octubre el presidente Joe Biden dio a conocer la liberación de siete ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela por razones políticas. Desde el lado venezolano, a través de un comunicado de Cancillería, se informó de la excarcelación de «dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país».

Esos dos jóvenes no son más que Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de la primera dama Cilia Flores y condenados por narcotráfico a 18 años de prisión en una cárcel federal. Ambos fueron detenidos en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, capital de Haití, cuando intentaban traficar un alijo de droga hacia Estados Unidos. Inmediatamente fueron trasladados a ese país por agentes de la DEA para ser juzgados en Nueva York.

El intercambio, que ya se venía cocinando desde marzo de este año, levantó voces críticas en la oposición. El gobierno interino que preside Juan Guaidó señaló que no estuvo involucrado en la decisión, aunque la calificó como «soberana» y la reconoció como una «buena noticia» para sus familiares, en referencia a los siete estadounidenses. Algunos embajadores, como Carlos Vecchio, no fueron tan condescendientes en su respuesta.

Desde partidos como Primero Justicia alegaron desconocer estas negociaciones, e incluso desde la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional se rechazó «el canje» mediante un acuerdo.

El opositor Juan Pablo Guanipa dijo que «por razones humanitarias» celebran que los siete norteamericanos estén en sus casas, «pero el costo es muy elevado para Estados Unidos, para Venezuela, para la lucha por la democracia y la libertad de nuestro continente».

Para expertos consultados por TalCual, este intercambio y la negociación subyacente solo muestran el esfuerzo de Estados Unidos de «relanzar la negociación entre la oposición y el Gobierno de Maduro en México», además de una muestra de «flexibilidad» del gobierno de Joe Biden.

David Smilde, PHD en sociología y profesor de la Universidad de Tulane (EEUU) con estudios sobre Venezuela por más de 20 años, destaca primero que este canje es importante en sí mismo, «ya que uno de los quehaceres de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos».

Pero ese esfuerzo va en pro de conseguir que se encuentren nuevamente el oficialismo y la oposición en una mesa en suelo mexicano.

Smilde, también copresidente del programa 2023 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2023), considera que este intercambio es una «buena noticia, ya que hace más factible su negociación (de la oposición) con el gobierno de Maduro».

«Pero, por supuesto, la oposición venezolana es diversa y no todos tienen los mismos intereses. El gobierno interino es controlado por el partido Voluntad Popular y es probable que cualquier acuerdo negociado desmejora su posición en la oposición», dice.

Señala además que no deben sorprender las declaraciones críticas del embajador Carlos Vecchio, en términos muy parecidos al senador republicano Marco Rubio del estado de Florida (EEUU).

Today Biden released two convicted drug dealer nephews of #Venezuela dictator Maduro in exchange for 7 innocent Americans being held hostage

Another Biden appeasement that will result in more anti-U.S. dictators taking more innocent Americans hostage in the future

— Marco Rubio (@marcorubio) October 1, 2022