Paulina Rubio recuerda a su fallecida madre con nueva canción

La cantante Paulina Rubio aun afronta la muerte de su mamá, la actriz Susana Dosamantes, quien falleció hace tres meses tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas.

Durante el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado Me Gusta, “La Chica Dorada” reveló cómo su madre influyó en su gusto musical y la forma en que la recuerda con su nuevo proyecto.

“(Mi mamá) la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria. Soy honesta, transparente, auténtica, y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo cual he llevado a muchos lugares y experimentos musicales”, expresó la intérprete de Yo no soy esa mujer en una entrevista reciente.

“Vivo para honrarla, disfrutar su espacio y su memoria. Sigue en mí, y enfocarme como siempre en la medicina de mi alma que es la música. El salmo es eso: hacer música. Ella lo que más disfrutaba, y estoy segura de que disfruta en su quinta dimensión, es verme gozar lo que hago y esto es la primera gran adversidad de la vida que comparto de la mano de los fans de ella”, agregó Paulina.

Finalmente, Rubio comentó que ahora su prioridad es ser jueza en la nueva temporada del programa Mira Quién Baila All Stars, de la cadena Univisión.

Con información de Revista Ronda