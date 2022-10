Adelanto electoral

No caigamos en trampas, continuemos adelante.

Por Omar González Moreno

Nicolás Maduro plantea ante la mesa del debate público la posibilidad de un adelanto de elecciones y ¿por qué lo hace?

Sencillo, Maduro maneja estudios de opinión que le dicen la verdad. Su opción está estancada en lo que se llama el “voto duro” del chavismo, fuera de ese reducido universo él no obtiene ni un voto más.

Nicolás Maduro sabe que en un tú a tú con un candidato de oposición con credenciales, autoridad moral y con la fuerza de la ciudadanía detrás de él, no tendría ni la más remota posibilidad de triunfo. Esto lo saben tanto Maduro como su círculo de poder.

Ahora, nuevamente las mentes macabras que lo rodean están diseñando la estrategia para dividir, desarticular y desmovilizar a las fuerzas de la oposición. Procedimientos que tienen años aplicando, y la oposición tiene años cayendo en las mismas trampas.

Con un posible adelanto de elecciones Maduro pretende detener su caída de popularidad, entre los mismos electores pro-oficialistas; pretende agarrar a la oposición fuera de base sin una nueva conducción confiable, forzando a acuerdos y pactos que pudieran desnaturalizar la escogencia del líder opositor.

De esta forma creen ellos que descompondrían a las fuerzas democráticas generando fisuras, roces y peleas internas. Además, a esto se le sumaría la actuación de los esquiroles políticos de Maduro, esos que desde hace tiempo estarían haciéndole el juego a Maduro al tratar de dividir los votos opositores.

Todo esto conforma la clara estrategia de Maduro para enfrentarse al reto de las presidenciales venideras. Sin embargo, lo más seguro es que el plan se le vendrá abajo.

No tiene la más mínima posibilidad de tener éxito, pues, la candidata de la oposición será María Corina Machado y ella no pisará ninguna de las trampas de Maduro; ella logrará unir a todos los demócratas venezolanos, mantendrán motivados a millones de personas e irá a la contienda presidencial y la ganará.

Maduro puede adelantar, demorar o hacer lo que le venga en gana, no obstante, todo le será en vano. Él sabe que no tiene oportunidad si se mide con María Corina Machado, por eso no tarda en diseñar un plan de ataque contra ella, el cual también fracasará.

Van por ella; la criticarán, la amenazarán, la intimidarán. Pero, nada le funcionará; la entereza de María Corina Machado es tal que soportará todo esto y continuará su camino, sin que nadie, ni nada la detenga. Y esto desesperará aún más a quienes usurpan el poder, los volverá locos.

Y, se la jugarán al intentan hacer -a través de cualquier método– que parte de la oposición pretenda neutralizar a María Corina Machado, y cuando esto ocurra, todo el país conocerá los nombres y los rostros de los seudo-opositores que aún están dentro del grupo disfrazados y con la ponzoña oculta. Y, será en ese momento que se les caerá la careta.

Debemos estar alertas, todos los que queremos la libertad de Venezuela. Estamos entrando en la recta final y quienes ostentan el poder harán todas las marramucias posibles para tratar de impedir su salida del poder.

No caigamos en trampas, continuemos adelante.

Así de simple.

Y sin más que agregar, nos leemos la próxima semana.