¿Sabes lo que es el antipasto? Son los entrantes o aperitivos que en la gastronomía italiana típicamente se suelen servir antes de una comida y pueden ser fríos o calientes y sencillos o más elaborados pero siempre intentan abrirnos el apetito pero no restarle excesivo protagonismo al plato principal que comeremos después.

Esta receta de bruschetta italiana con tomates cherry, mozzarella y albahaca es uno de los antipasti más populares de la cocina italiana y consiste básicamente en rebanadas de pan tostado en el que no faltan el toque del ajo y el aceite de oliva y se pueden acompañar con infinidad de ingredientes de todo tipo. En la receta conocerás 4 formas de tostar el pan y algún truco para que permanezca crujiente.

En este caso para acompañarlas me he decantado por una combinación de lo más apropiada combinando tomates cherry, mozzarella y albahaca como si se tratara de la clásica ensalada caprese. Eso si, para darle un toque más especial he optado por hornear los tomates en vez de utilizarlos frescos (aunque en la receta también te explico cómo proceder si los prefieres frescos) ya que quedan con un delicioso sabor gracias al dorado del horneado y al propio toque ligeramente dulce que tienen de por sí este tipo de tomate.

Ingredientes para hacer la receta de bruschetta italiana con tomates cherry, mozzarella y albahaca (4 unidades):

4 rebanadas de pan gruesas, de 1,5 o 2 cm de grosor.

Tomates cherry (o cualquier otra variedad de tomate que te guste). Si los vas a utilizar frescos necesitarás unos 100 gr y si vas a hornearlos mejor que sean 150 gr ya que su tamaño disminuye un poco.

1 bola de mozzarella fresca (unos 100-125 gr).

Unas hojas de albahaca fresca.

1 diente de ajo.

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra molida.

Preparación, cómo preparar bruschetta italiana con tomates cherry, mozzarella y albahaca:

Empezamos preparando el acompañamiento de las bruschettas. Los tomates cherry los puedes utilizar frescos u horneados. Si decides hornearlos lávalos con agua fría, sécalos con papel de cocina, ponlos en una bandeja de horno con un poco de aceite y sal y hornéalos a 180ºC durante unos 25-30 minutos hasta que estén algo dorados y a tu gusto, después córtalos por la mitad. Si vas a utilizar otro tipo de tomate lo ideal es que lo cortes en rodajas para que se cocine igualmente de forma rápida. Personalmente intento hornearlos a la vez que preparo alguna comida en el horno, después los guardo en un recipiente cerrado en la nevera y los tengo listos para utilizarlos en los siguientes 2-3 días. Si quieres utilizar los tomates frescos lávalos con agua fría, sécalos con papel de cocina, retírales las semillas, córtalos en trocitos y ponlos sobre un colador para que suelten su líquido. Pon los tomates en un bol tanto si son frescos como si los has horneado. Saca el queso mozzarella del líquido en el que está mantenida, sécala con papel de cocina y córtala en rodajas. Después con tus propias manos ve cortándolas en trocitos para que queden como desgarrados aunque si lo prefieres puedes igualmente cortarlas en cubitos con un cuchillo. Ponla en el bol junto con los tomates. Pica las hojas de albahaca de forma que no quede demasiado fina y añádela al bol (reserva un poco aparte para decorar al final) junto con el aliño de pimienta negra molida y sal al gusto y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezcla con una cuchara y ya tienes el acompañamiento listo. Ahora vamos con las bruschettas, la clave para prepararlas y conseguir el mejor resultado está en el tostado del pan, al cual le puedes poner el aceite de oliva por un lado antes de tostarlo o bien después. Aquí tienes 4 opciones: A la brasa: lo tradicional es hacerlo a la brasa así que si dispones de fuego tuesta el pan por ambos lados sobre una rejilla encima de las ascuas, sin llamas, vigilándolo bien para que se te dore pero que no se queme. En tostadora: también quedan buenísimas si las tostamos en una tostadora hasta que están doradas. Al horno: otra opción es tostarlas en el horno a 180ºC sobre una rejilla o bandeja de horno a altura media durante unos 10 minutos o hasta que estén doradas. En sartén: es mi forma favorita, en este caso me gusta ponerle un poco de aceite por una cara y a continuación lo cocino en una sartén con el lado del aceite hacia abajo durante 1 minuto por cada lado a temperatura media-alta. En cualquier caso una vez hayas tostado el pan ponlo sobre una rejilla para que se mantenga crujiente y aprovechando que está recién hecho y caliente restriégale un diente de ajo por encima. También échale aceite de oliva si no lo habías hecho antes. Reparte el acompañamiento sobre las bruschettas, ponlas en un plato y reparte un poco más de albahaca picada por encima.

Tiempo: 15 minutos más el tiempo de hornear los tomates cherry

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

En cuanto coloques el acompañamiento encima de las tostadas llévalas a la mesa para comerlas enseguida y así evitar que se blandeen y sigan crujientes y riquísimas. Si te sobra acompañamiento de tomates, mozzarella y albahaca puedes guardarlo en un recipiente en la nevera 1 o 2 días.

Disfruta con esta exquisita combinación tanto de sabores como de texturas gracias al crujiente del pan y el toque de la albahaca junto con el dulzor de los cherrys horneados y el frescor del queso mozzarella. Sin duda es un aperitivo o cena sencilla de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de bruschetta italiana con tomates cherry, mozzarella y albahaca:

También puedes utilizar tomates secos en aceite, es decir, tomates secos rehidratados en agua y después sumergidos en aceite. Esto se puede hacer en casa aunque también los venden ya así.

Si quieres conservar los tomates cherry asados puedes sumergirlos en aceite de oliva e incluso añadir algún aromático, por ejemplo unos dientes de ajo o alguna rama de tomillo o romero o ambos. Eso si, para que se conserven bien (alrededor de una semana) en la nevera deben estar totalmente sumergidos en el aceite, que no sobresalga ninguna parte.

Puedes añadir al acompañamiento aceitunas negras, unas alcaparras o un poco de vinagre de módena, le quedará de 10.

Consejos:

Recuerda dejar el pan sobre una rejilla después de tostarlo para que su propio vapor no lo humedezca y se mantenga crujiente.

Aprovecha siempre que enciendas el horno y hornea varias cosas a la vez hasta completar una bandeja completa siempre que sean compatibles (por ejemplo a la vez que el pescado solo asaría otro pescado). Frutos secos, verduras de guarnición o una cabeza de ajos para preparar un alioli con ajo asado son algunos de los ingredientes que suelo hornear a la vez que aso algún plato principal cuando enciendo el horno.