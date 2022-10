Carlos Baute: ‘’No voy a Venezuela por dinero’’

La última vez que vino a Venezuela fue hace 12 años y desde ese momento no ha dejado de pensar en volver a su tierra. El cantante venezolano radicado en España, Carlos Baute volverá a Venezuela con su tour ‘’Colgando en tus manos’’, el 27 de noviembre cantando desde el Hotel Eurobuilding de la ciudad de Caracas.

Ahora bien, el regresar a su tierra dio mucho de qué hablar, puesto que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), arremetió hace semanas en su contra, catalogando de pesetero y que regresaba a su país por dinero.

Así fue como Baute indicó que siente temor, pero más pueden las ganas de regresar y de visitar a la familia que aún tiene en Venezuela: “Desde hace 22 años ni mi familia ni yo vivimos de algo que haya hecho en Venezuela. Esa es la verdad. Hoy día no es que lo necesite, pero tengo mucha ilusión de volver a Venezuela. ¿Por qué tocar en tantos sitios y no en mi país? No es por dinero. En estos años yo toqué muy poco en Venezuela. Yo creo que lo que hice con eso no me daría no para vivir”.

Al mismo tiempo, reconoció que uno de sus mayores temores es no estar el suficiente tiempo con sus hijos. A sus 48 años de edad dice ser un hombre feliz que, profesionalmente, va por más: incursionará en el negocio de la producción audiovisual. Tiene en planes películas, shows de televisión y series.

Con información de Gossipvzla