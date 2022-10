España | La diferencia entre el cocido madrileño y el cocido montañés

¿Cuál es la diferencia entre el cocido madrileño y el cocido montañés? Lo cierto es que el cocido es uno los platos más tradicionales en nuestra gastronomía, y aunque quizás el que se elabora en Madrid es el más popular de todos, no podemos olvidar que el cocido también se elabora en otros lugares de España como por ejemplo en Cantabria. Por este motivo queremos comprobar si la única diferencia es el hecho de que se elabore en un lugar u otro o si realmente existen distintos tipos de cocidos en nuestro país.

La diferencia entre el cocido madrileño y el cocido montañés

Si eres aficionado a los platos calientes o a los llamados «platos de cuchara», seguro que en alguna que otra ocasión habrás comido cocido y en el caso de vivir en Madrid, seguro que habrás probado el más tradicional de todos, hecho con garbanzos, al que se le suman además otros ingredientes, como verduras, carnes y también el tocino que resulta imprescindible.

Un plato que nació para alimentarse los meses de invierno y aunque su consumo inicialmente era por parte de las clases pobres, poco a poco se fue convirtiendo en un plato que también comían las clases más altas dado que se introdujo en la carta de los restaurantes madrileños. En la actualidad es de hecho uno de los platos más tradicionales de la cocina madrileña, aunque lo cierto es que la autoría no es única de los madrileños si tenemos en cuenta que en otras partes de España también se hace cocido.

Los garbanzos y las alubias

Ya hemos visto qué es el cocido madrileño del que podemos añadir que aquellos que se consideran más tradicionales lo suelen hacer además con repollo rehogado en los garbanzos y con carnes muy específicas como son el pollo, la gallina, el morcillo y el chorizo, pero si nos vamos hasta Cantabria podremos degustar el llamado cocido montañés cuya receta o ingredientes de base es bastante parecida al cocido que se hace en Madrid pero tiene una diferencia significativa ya que este se hace con alubias y no con garbanzos. Además parece que en el montañés una de las verduras imprescindibles son las berzas.

Los vuelcos del cocido en Madrid y en Cantabria

Cuando hablamos de cocido y específicamente del madrileño tenemos que hablar también de los vuelcos, ya que este plato se come por así decirlo en tres partes. Primero se sirve el caldo de fideos o sopa que se hace para elaborar todo el cocido, seguido de los garbanzos (secos) que se suelen servir en otro plato con alguna de las carnes (como la de ternera y la gallina) y el tocino cortado por encima y luego un tercer plato con las verduras y el resto de la carne.

En el caso del cocido montañés sin embargo, estos tres vuelcos no existen ya que el plato se sirve con todos los ingredientes mezclados o juntos. Eso no quiere decir sin embargo, que mientras te comes un cocido madrileño no puedas echarte dentro de la sopa cualquiera de los alimentos que tenemos en los platos de los otros vuelcos.