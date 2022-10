Horóscopo del 11 de octubre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 11 de octubre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Hay cosas que no debes tocar de manera frecuente con tu pareja, tal es el caso de tus ex amores, ya que esto se lo pueden tomar a mal y podrían pasar un mal rato con una discusión fuerte, por lo que debes evitar hablar de más. Es tiempo de salir de tu caparazón, y demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla. Es mala idea obviar esas pequeñas molestias. No debes achacarlas a la edad, sino de cortarlas de raíz, pues amenazan con volverse recurrentes y más acuciantes.

TAURO

El tiempo es parte fundamental para que el amor fluya en tu relación, por lo que debes guardar algunas sorpresas, ya que esto hará que la conexión no caiga en la monotonía, así que deberás poner a volar tu imaginación para guardar algunos ases bajo la manga. En ocasiones, como la del día de hoy, dar un paso atrás es una manera de ir adelante. No hay nada mejor para alejar los medios contra cualquier enfermedad o padecimiento que la prevención.

GÉMINIS

Debes comenzar a cumplir tus promesas y no esperar a que tu pareja comience a reclamarte por dicha situación y, es que se convertirán en una bola nieve que después no podrás controlar, ya que tu pareja ya no creerá en tu palabra. Es un buen día para hacer un balance. Debes hacer una comparación entre lo que has invertido y lo que has ganado en este periodo.No abuses del café y de otras bebidas energéticas para conseguir ese extra de energía que necesitas. Pueden afectar a tu presión sanguínea y con ello a tu corazón.

CÁNCER

Es un buen momento para prestarle atención a la conexión, ya que ambas partes la han descuidado en últimos días, pues cada quien hace lo que quiere y a fin de cuentas no le prestan atención al amor, eso puede provocar la pérdida de interés. Haz ese préstamo que te solicitan, y no te preocupes en averiguar si te lo pueden pagar o no. Hazlo bajo la idea de “Hoy por mí, mañana por ti”.Espera un mejor momento para cambiar el ritmo de tu entrenamiento. No es un buen momento para que te sometas a un mayor rigor.

LEO

Eres la voz de la sensatez en la relación por lo que tendrás que dar paso firme en convencer a tu pareja para que no tome una mala decisión de una situación que estará presente el días próximos, así que necesitas estar muy atento a sus acciones. Hay más de lo que puedes dar. Te sientes cansado y abatido, y crees que perdido el toque que se necesita para levantar este proyecto, pero te equivocas. Este es el estado de las cosas: No puedes seguir dejando en manos del azar tu equilibrio metal y tu estado físico.

VIRGO

De acuerdo con Mhoni Vidente, tienes un estilo para amar que es un tanto frío y desapegado, y ello hace que tu pareja, en ocasiones, crea que estás ahí solo por compromiso. Tienes que ir a contracorriente de ti mismo, y ser más abierto. No te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento. La tensión te saca de tus casillas, y has perdido los papeles. Te cuesta trabajo volver sobre tus pasos y enfrentar a las personas que afectaste con tu mal humor.

LIBRA

Recuerda que como en la vida, el amor puede tener una meseta de emociones donde no todo puede salir bien, por lo que no debes de asustarte si hay malos momentos, debes de entender que todo es un proceso y muchas veces las malas experiencias ayudarán a fortalecer la conexión. Ante las cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso. De modo que podamos controlar el barco y no nos precipitemos y se temen decisiones equivocadas. No dejes que las emociones negativas rebasen el vaso.

ESCORPIO

Mhoni Vidente señala que el amor puede ser una venda que nos impide ver aquello que es evidente. No has querido percatarte de ello, pero tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste.No es momento para lavarse las manos y desentenderse de estos hechos.Es hora de dejar de abusar de esos alimentos que te encantan. Todo, en exceso, es perjudicial.

SAGITARIO

Es un buen día para celebrar el amor y a tu pareja, pues han encontrado el equilibrio que buscaron por mucho tiempo, es por eso que el día de hoy se merece millones de “Te amos” que en definitiva fortalecerán la relación. No hay que marcarse metas mediocres. Te toca plantearte metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Este es un buen día para hacerlo. Necesitas un cambio de escenario. Repasa si tu hogar, oficina y todos los ambientes en los que sueles encontrarte respetan las reglas energéticas del Feng Shui.

CAPRICORNIO

La comunicación es muy importante para que una conexión perdura, ya que si esta se fractura pueden meterse en graves problemas, pues los problemas comenzarán a acentuarse, asi mismo con la confianza. Este día se van a acercar a ti con una propuesta que implica más dinero del que ganas ahora, pero en un contexto en el que no te agrada estar. Necesitas una mayor disciplina en la parte más importante de tu vida: tu salud. Dejas de lado por demasiado tiempo los deberes que tienes para contigo mismo y con tu organismo.

ACUARIO

Hay ciertos tipos de comunicarse con tu pareja, pues no sólo se trata de palabras, sino muchas veces el lenguaje corporal habla más que de una conversación. Es por eso que ese tipo de esencias no deben perderse. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y eso es sobre todo cierto con el dinero. La preocupación por los que amas es algo que te distingue de otros signos, y algo que te ensalza, pero para que puedas hacer por ellos lo que corresponde, necesitas estar bien, al 100%.

PISCIS

De acuerdo con Mhoni Vidente, hoy es un buen día para abrirse del todo, para sacar de ti aquellas cosas que no te dejan estar en paz con tu pareja, y cerrar esos círculos de padecimiento de una vez. Hay que levantar la cabeza. Ese descalabro debe saberse al interior de tu organización y equipo, pero nada más. La clave para ser siempre joven es un cuerpo con el que se han cumplido todas las obligaciones y cuidados.