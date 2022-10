Puerto la Cruz vive reiterados cortes eléctricos, al menos 3 sectores populares ubicados en la parte alta de la ciudad padecen hasta 3 cortes eléctricos en una noche.

De acuerdo con Reinaldo Vásquez, habitante de Las Delicias, una de las comunidades afectadas, declaro que las fallas en el servicio eléctrico se intensificaron con las lluvias. Y a causa de esto resultó averiado el único aire acondicionado de su vivienda.

«Eso es todas las noches desde que llueve todos los días y no nada más aquí. Mi hija vive en Las Charas y me dice que allá es igual o hasta peor. Porque de ayer a hoy, todavía no ha llegado la luz allá», aseguró Vásquez.

Ausencia de servicios públicos genera cansancio en la población

Por su parte María Monsalve, vecina del sector Ezequiel Zamora contó a Noticias Todos Ahora lo duro que resulta salir a ganarse el pan, con el esfuerzo y la incomodidad que implica no contar con servicios públicos eficientes.

«Esta es una calamidad más que se nos suma, primero el agua, ahora es la luz. Yo soy enfermera a veces me toca de día, a veces de noche. Vivimos pendiente que pongan el agua, ahora esos cortes de noches le quitan el sueño a uno. Por el calor y por la angustia de desenchufar todo para que no se dañe», expresó la afectada.

Comunidades solicitan mantenimiento al sistema eléctrico y presencia policial

Otro punto que señalan los habitantes de estos sectores populares de la ciudad de Puerto la Cruz, es que la total oscuridad en horas de la noche, facilita la comisión de delitos. Por lo que solicitan la realización de los trabajos correctivos necesarios en el sistema eléctrico y mayor patrullaje en la zona. Los ciudadanos en general expresaron su insatisfacción por la desidia con la que el gobierno atiende los servicios públicos.

