Sixto Rein confesó que sufrió un ataque psicótico por consumo de drogas e intentó quitarse la vida.

Reveló en una entrevista con Luis Olavarrieta que estaba desenfocado en ese momento de su vida: “Me dieron cadenas y las empeñé para fumar, la única manera de que yo me quitara eso es que me dieran donde más me duele, me aleje de mi familia, de mi gente, mi esposa, hoy en día lo veo. Estuve en prisión 8 horas en Miami cuando me agarraron por el gramo”.