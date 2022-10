Triunfo diplomático: Chile es elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Con 144 votos, Chile consiguió la primera mayoría en su ingreso a una entidad donde compartirá asiento con otros países latinoamericanos como Cuba y Argentina. Es un hito para el Gobierno de Boric en medio de una serie de tropiezos en su política exterior.

El Gobierno de Gabriel Boric se anotó un triunfo diplomático luego de que Chile fuese escogido como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas.

Por qué importa. En sus discursos durante la campaña presidencial y luego ya como Primer Mandatario, Gabriel Boric han mencionado los derechos humanos como uno de los principios de su administración. Ahora instalará el acceso de Chile al Consejo de Derechos Humanos como un hito en su gestión, aunque para ello el Presidente evitó criticar a los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Xi Jinping en China en su discurso ante Naciones Unidas el 20 de septiembre.

Urrejola. Esta elección también tiene un factor especial para la canciller Urrejola. No solo se jugó personalmente por la última etapa de la campaña, sino que es precisamente el área de derechos humanos donde ella ha tenido una trayectoria.

Derechos humanos. De acuerdo con el recuento que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, en estos siete meses de mandato el acceso de Chile al CDH es uno de los hitos más relevantes de la política exterior de este gobierno.

Campaña. Hasta hace un mes, en Teatinos 180 existía preocupación por el desempeño de Chile. Tanto así que en Cancillería resolvieron que la ministra Antonia Urrejola se quedara en Nueva York una semana después de la visita de Gabriel Boric a esa ciudad en el contexto de su discurso ante la 77ª Asamblea General.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 14 members of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk

Algeria🇩🇿

Bangladesh🇧🇩

Belgium🇧🇪

Chile🇨🇱

Costa Rica🇨🇷

Georgia🇬🇪

Germany🇩🇪

Kyrgyzstan🇰🇬

Maldives🇲🇻

Morocco🇲🇦

Romania🇷🇴

South Africa🇿🇦

Sudan🇸🇩

Viet Nam🇻🇳 pic.twitter.com/Fwg5ZRx2Gs

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022