72 horas sin electricidad estuvieron en La Arboleda, Porlamar (Video)

Desde el vienes hasta el lunes estuvieron sin electricidad vecinos de la urbanización La Arboleda, en Porlamar, municipio Mariño.

Las llamadas a Corpoelec y una visita directa a la empresa para entregar una carta con la problemática fueron casi inútiles, pues les dijeron que no había sistema.

El lunes en la tarde les solucionaron a medias, pues aunque recuperaron el servicio, hay transformadores que siguen botando aceite y han contado por lo menos 8 postes a punto de caer.

Miguel Valdivieso, dirigente vecinal, dijo que hace más de un mes sufrieron un apagón por más de 12 horas por la explosión de uno de los transformadores y el pasado fin de semana la suspensión del servicio duró más de 72 horas, afectando a unas 200 familias del sector.

Sin embargo, alertan que la afectación es para las más de 500 familias que viven en toda la urbanización, porque la falla de los transformadores y corrosión de los postes es un grave riesgo tanto para quienes residen como para quienes transitan.

Asimismo, Johana Rodríguez, habitante de la calle 1, lamentó que la empresa no considere la problemática, lo cual muestra cuando no recibe las quejas de los usuarios.

«Un grupo de vecinos nos dirigimos hasta la sede de Corpoelec para presentar la denuncia de manera oficial, pero la cajera dijo que no podía recibir la carta que llevamos porque no tenían sistema y no sabían cuándo regresaría».