Afectados de Las Tejerías: las denuncias que hicieron

Isaac Castillo, uno de los afectados por la tragedia de Las Tejerías denunció presuntas irregularidades que han ocurrido luego del deslave que causó la muerte de al menos 53 personas.

En un video publicado por la periodista Gregoria Díaz, un ciudadano dijo: «Los líderes de la comunidad, del Psuv, están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias».

Luego de esto, indicó que algunos funcionarios cobran a personas que van a Las Tejerías a dejar insumos. «Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlos pasar y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia».

El denunciante también mencionó lo que pudo ser el motivo detrás del deslave registrado el pasado sábado. «En Tejerías hubo una tragedia gracias al Gobierno, por no reparar el dique de arriba del ojo de agua. Ya basta de que estén tapando el sol con un dedo. Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos».

#Tejerias#Denuncia

Que este clamor se escuche en todas partes. Los damnificados exigen que se deje entrar las donaciones.

Denuncian que militares cobran dólares a los voluntarios, para dejar entrar la ayuda.

Hablan afectados de Las Tejerías

Otra de las habitantes dijo en un video publicado por el rescatista Delmiro Barrios: «Tenemos camiones con donaciones, por favor, gente que nos fue a colaborar con comida. No los dejan entrar a Tejerías. Se nos están perdiendo los insumos, comida que ya está preparada. Tenemos personas que nos quieren ayudar y no es posible que no les permitan el paso».

En este sentido, indicó: «No es tiempo de guerra, es tiempo de ayudarnos».

#11Oct #Aragua #Denuncia Se reciben múltiples denuncias indicando que los cuerpos de seguridad del estado no están permitiendo el ingreso de las donaciones a las zonas afectadas en Las Tejerías, donaciones que han realizado muchos venezolanos en otros estados. pic.twitter.com/7m6liWyGLU — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) October 12, 2022

Desde el pasado sábado, se registró el desbordamiento de la quebrada Los Patos, lo que causó la muerte de al menos 43 personas y 50 desaparecidos. También quedaron destruidas cientos de casas y comercios en la localidad.