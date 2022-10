EEUU | Sube apoyo de votantes latinos a republicanos comparado con ciclo de 2018

A menos de un mes de las elecciones, sube el apoyo de los votante latinos para los demócratas y baja para los republicanos en comparación con los comicios de medio término en 2018, según un análisis divulgado este miércoles por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO).

La organización latina, con más de 6.700 miembros, divulgó este miércoles su quinto «pulso semanal» del sentir de los votantes hispanos sobre los asuntos que más les preocupan y sus posibles decisiones al votar.

«Cada vez más claro que los republicanos han ganado terreno significativo entre los votantes latinos desde el último ciclo», indicó Arturo Vargas, el presidente de NALEO

NEW DATA: Latino Voter Tracking Poll Week 5 📊

🔎 Disinformation continues to target Latinos. 77% of Latinos have heard that abortion is now illegal nationwide, with more than half of them believing this to be true. pic.twitter.com/93W4XpQoen

— NALEO Educational Fund (@NALEO) October 12, 2022