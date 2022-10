España | Eduardo Inda adelantó en exclusiva las ganas de Joao Félix de marcharse del Atlético

Joao Félix no está ni mucho menos cómodo en el Atlético de Madrid. El delantero no disputó ni un sólo minuto del decisivo duelo de Champions contra el Brujas, pese a calentar con mucha intensidad en la segunda mitad. Esa decisión terminó por cabrear al portugués hasta tal punto de que tiró el peto de calentamiento con desprecio en el área técnica.

El calentón de Joao Félix siguió después del partido dando like a una publicación de un hincha del Benfica en la que decía «Aquí sí eres respetado. Vuelve a casa, Joao Félix» dejando entrever que su futuro está muy lejos del Metropolitano, tal y como adelantó este lunes Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

🚨📲| João Félix liked a post showing a video of him throwing his bib and showing his anger towards Simeone.

The caption of the post: “Atletico need to win, and in the last substitution a forward comes off for a defender to enter.” pic.twitter.com/dFpsIcfkaz

