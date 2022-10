Fedenaga: el abastecimiento de carne está garantizado con la actual producción nacional

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Luis Prado, señaló que la actual producción nacional garantiza el abastecimiento de la demanda de carne.

“Venimos de un periodo en el cual declinó el consumo de manera muy importante, en algún momento teníamos 24 kilos per cápita en otro llegó a 4 kilos per cápita anual”, señaló en una entrevista ofrecida a Unión Radio

Agregó que actualmente se suple la demanda en 98 %. “La sociedad venezolana hasta el momento puede contar con la ganadería nacional, con los productos nacionales, porque todavía nuestro rebaño es capaz de suplir esa demanda y genera algún pequeño excedente para enfrentar demandas foráneas, penetrar algunos mercados internacionales”.

No obstante, destacó que este año no se han realizado exportaciones. “Durante el año pasado se logró exportar 280 mil cabezas de ganado con destino a Oriente Medio, como Egipto, Líbano e Irán y la verdad eso no afectó la demanda de proteínas a nivel nacional”.

Considera que la recuperación en el consumo obedece a algunas mejoras en el poder de compra de los venezolanos, sin embargo, todavía no hemos llegado al nivel de ingresos para poder tener los números del pasado, pero somo optimistas”.

En cuanto a la leche, Prado precisó que el consumo se incrementó poco un poco menos. “Debemos estar en el orden a unos 60 litros per cápita al año y veníamos de 52 litros per cápita, todavía falta bastante”, dijo.

