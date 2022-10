Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador del PSG en Liga de Campeones

El francés Kylian Mbappé adelantó al París Saint-Germain, PSG en su duelo contra el Benfica en la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol, lo que le convierte en el máximo goleador de la historia del club en esa competición, por delante del uruguayo Edinson Cavani.

El tanto, conseguido gracias a un penalti que le hicieron a Neymar, es el trigésimo primero que consigue el delantero de 23 años, uno más de los que consiguió el «Matador», que estuvo siete temporadas en el PSG.

El actual jugador del Valencia sigue siendo el máximo goleador histórico del PSG en todas las competiciones, con 200 tantos. Mbappé es el segundo, con 183.

El director de fútbol del París Saint-Germain, Luis Campos, aseguró este martes que el delantero Kylian Mbappé «nunca» le ha pedido dejar el club, después de que varios medios aseguraran que el futbolista ha solicitado salir en enero, algo que desmintió de forma «categórica».

«Estoy muy sorprendido, todos los días estoy con Kylian Mbappé, nunca me ha pedido a mí, y he hablado con el presidente, y puedo decir que no nos ha pedido nunca partir en enero«, señaló el portugués, un hombre muy próximo al delantero francés desde que coincidieran en Mónaco.