Pablo Montero desmintió a Alicia Machado sobre su relación

El cantante y actor mexicano, Pablo Montero, desmintió las afirmaciones de la venezolana exreina de belleza, Alicia Machado, con respecto a la relación amorosa que ambos mantuvieron tiempo atrás y aseguró que solo fueron amigos.

“Ya no me acuerdo con quién, con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos, amigos, pero novios, novios, amigos con derechos, eso no me gusta decirlo, pero yo la quiero mucho”, manifestó Pablo Montero durante una entrevista en el programa Ventaneando.

Por su parte, Alicia Machado declaró que cuando tenía 24 años ella y el mexicano tuvieron una relación amorosa pero el se portaba «muy mal».

“Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal. Yo tenía 24 años y este andaba en su pin*** ped* del ranchero del año y era un perro”, declaró la también actriz en el programa de Telemundo.