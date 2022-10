Perú | Pedro Castillo asegura que se está ejecutando un Golpe de Estado en Perú

“se ha ejecutado una nueva modalidad de golpe de Estado” una defensa que generó reacciones cruzadas en la población.

El día de ayer, martes 11 de octubre fue fecha clave para que se realizaran una serie de operativos en Lima y provincias con la finalidad de reunir documentación de los casos los “Niños de Acción Popular” y el “Gabinete en la sombra”, en los cuales se encuentra involucrado el actual presidente del Perú, Pedro Castillo, quien ha sido sindicado como líder de una presunta red criminal integrada por su círculo familiar, funcionarios y congresistas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario se manifestó por el actuar de los fiscales y miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes hicieron un recorrido por los inmuebles donde viven los involucrados en las investigaciones, así como a la casa de su hermana, Gloria Castillo.

Frente a cámaras, el presidente sostuvo que “se ha ejecutado una nueva modalidad de golpe de Estado” en el que le han inventado libretos, lo cual rechazó y condenó. Sobre su participación y vínculos con los investigados, rechazó ser el jefe de una organización criminal.

“Es indignante ver que a personas inocentes le pongan un chaleco con un letrero de delincuente”, manifestó el jefe de Estado.

Acusa al presidente de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Lo expresado por Castillo Terrones hace referencia a un término asociado a una acción violenta, que puede ser ejecutada por las Fuerzas Armadas, policiales o civiles, con la finalidad de tomar el control de un gobierno democrático.

Se trata de una destitución repentina y sustitución, ya sea por medio de la fuerza u otros medios inconstitucionales, que interfiere directamente en la actividad que realiza la persona que tiene el poder político.

Entre las principales características se encuentra la división de los poderes, la censura, vulnerabilidad de los derechos civiles, actos que afectan la correcta ejecución de la constitución.

El 3 de octubre de 1968, estalló un escándalo en el gobierno cuando se denunció la página 11 de un contrato del precio del petróleo con EPF y la IPC. Este hecho fue el motivo para que el militar Velasco Alvarado planificara el golpe de estado en menos de un mes. Otro hecho a recordar es el 5 de abril, ejecutado por Alberto Fujimori y la cúpula militar. Esto despertó la violencia en el país, así como una crisis económica a causa de la inestabilidad.

Su expresión se emitió luego de que se hiciera pública una denuncia constitucional en su contra, la cual fue presentada por la fiscal Patricia Benavides. Esta acción habría formado la postura del mandatario, quien ha cuestionado la labor de las instancias judiciales, a las cuales acusó de juzgar a un gobierno “que ha sido elegido legal y legítimamente por el pueblo”.

De lo que va de su gestión, el maestro chotano -quien asegura que hay una persecución a funcionarios del Ejecutivo y su entorno- ha sido el centro de investigaciones por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y tráfico de influencias agravado

Tras la denuncia presentada por la Fiscalía en su contra, el mandatario se desligó de la dictadura venezolana y aseguró que se mantendrá en su país para enfrentar el proceso

“Nos han creado investigaciones y al día de hoy se hace una acusación constitucional, sabiendo que la propia constitución le da prerrogativas al gobierno para dirigir al país”, dijo el presidente. Enseguida negó que haya cometido cualquier delito.

La bancada de Acción Popular rechazó que se vincule a algunos de sus integrantes a la supuesta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo. El grupo parlamentario recordó que sus miembros considerados como ‘Los Niños’ han entregado sus pasaportes, hecho que demostraría que no existe intención de fugar del país.

El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró este martes que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.

“Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales al ser preguntado directamente acerca de si pensaba pedir asilo a otro país.

Castillo, negó tener vínculos con Venezuela “para tener favores del entorno del Gobierno”, tras ser preguntado acerca de si conversó con el dictador Nicolás Maduro.

“(Quiero) negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país”, dijo Castillo.