España | Un comensal se lamenta de cómo es el sexo a partir de los 60

First Dates regresó a la parrilla televisiva una noche más y lo hizo de la mano de unas sabias palabras del propio Carlos Sobera. «No importa los años que tengas, la mejor edad es aquella en la que amas y te aman. Lo demás, son números», dijo el presentador nada más comenzar. Una introducción que sirvió de preludio para una de las parejas que conoceríamos seguidamente, Rute y Rafa.

Rute, una brasileña de 59 años, acudió en busca de una nueva pareja tras el fallecimiento de su esposo. Fue entonces que conoció a su cita, Rafa, un malagueño de 63 jubilado que buscaba una «compañera de camino» para disfrutar del tiempo que le quede.

«Busco una compañera, me he pasado la vida trabajando y siempre he tenido fracasos. Ahora que estoy jubilado, quiero una compañera para estar juntos, viajar y disfrutar de la vida ahora que ya no trabajo», le explicó a la comensal. Asimismo, le admitió que la veía como «una mujer hecha y derecha», a pesar de estar a las puertas de los 60.

«No estamos para hacer el salto del tigre», le confesaba Rafa, entre bromas. «El sexo es importante, pero es el 20%, no se basa todo en la cama. No hay otra cosa. El tigre ya no es tan tigre, está domado el tigre», agregó. Sin embargo, aunque todo parecía ir a la mil maravillas, el soltero perdió algunos puntos con Rute cuando le dijo que el baile no era lo suyo, algo que a ella, por su parte, le fascina.

Una soltera que hace girar las cabezas y un payaso de nariz roja 🤡 Todo listo para una nueva semana buscando el amor en #FirstDates11O. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/61nsFqXC5A — First Dates (@firstdates_tv) October 11, 2022

«Me gusta la música, suelto sí bailo, pero agarrao…», intentó remediar el comensal. «Como mujer me gustas, yo encantado de estar contigo. El único obstáculo es el dichoso baile, que me tendría que meter un chute en las dos venas», le confesó. Y es que, en la decisión final de First Dates, el soltero sí quiso tener un segundo encuentro con la brasileña.

Al respecto, Rute no pudo opinar lo mismo del malagueño. Tal y como señaló, el flechazo no surgió entre ellos, a pesar de haber disfrutado mucho de la cena juntos. «No hubo esa chispa, esa cosa bonita. Como amigo, lo que tú quieras», le admitió a Rafa.