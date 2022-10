México | Alcanza estafa siniestra a Fayad

La contrarloría estatal confirma que presuntos involucrados en dicha red de presuntos desvíos millonarios, ya se están acercando a las dependencias gubernamentales a fin de devolver el dinero comprometido, mismo que asciende a más de 500 millones de pesos

En la búsqueda por salir bien librado de lo que el Gobierno del Estado de Hidalgo ha llamado “La Estafa Siniestra” y negociar su posible colaboración con el Gobierno Federal, el exgobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, visitó Palacio Nacional, hecho que lo volvió a colocar en el escenario político, haciendo suponer al pueblo hidalguense que el entorno que rodea al partido tricolor fue previamente negociado por el ex primer mandatario estatal.

Lo que llama la atención, es que mientras él continúa poniendo el dedo a los exfuncionarios estatales para que paguen los platos rotos de tantos desvíos económicos, algunos de los involucrados en el desvío millonario, ya se encuentran buscando la forma de devolver el recurso que se encontraba perdido.

Esta situación, ya fue confirmada por el propio gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y por el secretario de la Contraloría Interna en la entidad, Álvaro Bardales Ramírez, quienes ya confirmaron que presuntos involucrados en dicha red, ya se están acercando a las dependencias gubernamentales a fin de devolver el dinero comprometido, mismo que asciende a más de 500 millones de pesos.

En esta situación se encuentran los presidentes municipales de Acaxochitlán, Nopala de Villagrán, Huautla, Epazoyucan, Acatlán, Jaltocán, San Agustín Metzquititlán y Pacula, entre otros, así como dos dependencias de la administración estatal, mismos que ya fueron canalizados a la Contraloría y la Procuraduría para que rindan su declaración y aporten información al respecto, para deslindar responsabilidades.

El titular del ejecutivo dio a conocer que lo que se busca, en cuanto se confirme que hay desviaciones, es la recuperación de los recursos y que quien incurrió en responsabilidades las asuman, pero no como una cacería de brujas o venganza”.

Al respecto, el titular de la Contraloría Álvaro Bardales Ramírez señaló que ninguno de los 13 ayuntamientos involucrados en este esquema de presunto desvío de 522 millones de pesos ha podido comprobar el destino del recurso, ya que en cada municipio hay por lo menos 6 personas involucradas, lo que implica que actualmente se encuentran bajo observación alrededor de 69 funcionarios públicos.

El contralor estatal confirmó que tres personas se han acercado a la Contraloría para reembolsar parte de ese recurso, pues aseguran, aún lo tienen, pues no lo usaron; en tanto que los restantes 10, sí gastaron en su totalidad el recurso, toda vez que en los repartos de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo aparecen los reportes que fueron comprobados, pero con documentación que no es la apropiada.

Por su parte, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo declaró que se siguen sumando elementos a la investigación y que no se descarta que se sumen más ayuntamientos, aunado a que ya se desarrollaron inspecciones ministeriales con tres carpetas de investigación listas para judicializarse.

La dependencia detectó que el 40 por ciento de los encargados de los Órganos Internos de Control de la administración anterior no contaban con el perfil profesional acorde a las responsabilidades del puesto; 5 de ellos no cuentan con licenciatura, entre ellos el de la Secretaría de Educación Pública y que algunos de ellos, antes de concluir el sexenio anterior, tenían 3 días de haber recibido su nombramiento, lo que demuestra el grado de corrupción que se vivió y que permitió el exgobernador, Omar Fayad Meneses, quien encontró en los alcaldes y los titulares de los órganos de control interno a las personas idóneas para culpabilizar por todos los desvíos cometidos y de esta forma curarse en salud, no sólo él, sino también sus colaboradores más cercanos como su primo José Ventura Meneses Arrieta, exsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo.