Ministra Vallejo aclara polémica en que la acusaban de «justificar» homicidio de carabinero

La ministra Camila Vallejo salió a aclarar un hecho donde se le acusaba de «justificar» el homicidio del sargento segundo Carlos Retamal. La secretaria de Estado criticó que se haya viralizado solo una parte de sus declaraciones y no todo el contexto.

Este jueves se difundió en redes sociales un video de la vocería de ayer de la ministra Camila Vallejo, donde ella se refiere al homicidio del Sargento 2° Carlos Retamal.

En el registro en cuestión la secretaria de Estado dice: “Particularmente de quienes estuvieron presentes en ese momento. Que no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos, que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial”.

Según el usuario que compartió este video, la ministra habla sobre las “no intenciones” del asesino de un carabinero.

Diputados UDI acusan a ministra Vallejo de “justificar” homicidio de carabinero

A raíz esto, los diputados de la UDI Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, acusaron a la ministra Vallejo de “justificar” el homicidio del carabinero y la emplazaron a rectificar sus dichos.

También aseguraron que los dichos de Vallejo “dan cuenta de la complacencia que las actuales autoridades siguen manteniendo con la violencia en nuestro país, pero sobre todo cuando se ejerce en contra de los carabineros (…)”.

“Las declaraciones de la ministra no sólo llegan a ser bastante insólitas, sino que incluso demuestran la absoluta indolencia de este Gobierno con la familia del sargento Carlos Retamal y la de los casi mil funcionarios que han sido cobardemente atacados sólo durante este año”, cuestionaron los diputados.

Así también señalaron que el “asegurar que los hechos en San Antonio no tuvieron como intención agredir al funcionario policial, nos reafirma que para ellos la violencia ejercida contra las autoridades, pero sobre todo contra Carabineros, sigue siendo válida y justificable, tal como lo hicieron antes de que llegaran al Gobierno”.

En esta línea, Bobadilla y Moreira emplazaron a la vocera a “rectificar” lo antes posible sus declaraciones y a “sincerar” el compromiso del Ejecutivo con las policías (…)”.

“(…) Es evidente que el puesto de respaldar a Carabineros no les acomoda en lo absoluto, porque durante toda su carrera política coquetearon permanentemente con la violencia, pero ahora que son autoridades no tienen ninguna opción. Por lo tanto, si la vocera no corrige sus dichos y reconoce el error que cometió, le estarán notificando a todos los chilenos que el Gobierno dio manga ancha a la violencia en el país”, advirtieron los diputados UDI.

Vallejo aclara situación

Más tarde, la ministra Vallejo salió a aclarar la situación en su cuenta de Twitter y compartió la declaración completa donde hace un llamado a que los testigos colaboren.

“Lo primero que necesitamos es dar con el responsable, para que empiece a operar la justicia y luego puedan aplicarse las condenas correspondientes. Para eso necesitamos obviamente de la colaboración de todos y todas”, dijo la secretaria de Estado durante el punto de prensa de ayer.

“Particularmente también de quienes estuvieron presentes en ese momento, que no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos, que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial”, agregó la exdiputada.

Finalmente, dijo que “nuestro Gobierno está y va a seguir trabajando con las policías, o sea es nuestra tarea de todos los días y particularmente del Ministerio del Interior. Pero necesitamos mucho más esfuerzo para que el responsable esté preso, esté condenado”.

Mientras que en la publicación Vallejo escribió que “el brutal asesinato al Sgto. Retamal nos horroriza y esperamos que la ley actúe con todo su peso. Recortar mis palabras e insinuar que estoy del lado del agresor es grave, es mentir. Confío que distintos sectores estaremos unidos defendiendo la democracia, la seguridad y la justicia”.

