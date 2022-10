Presidente de comisión Desafíos del Futuro del Senado chileno participa en Finlandia en «cumbre de comités del futuro»

En Finlandia se desarrolla la cumbre de «comités del futuro» –The World Summit of the Committees of the Future 2022-, que reune a representantes de 17 parlamentos, entre ellos el chileno, para analizar y coordinar experiencias como el Congreso Futuro nacional, que tendrá su nueva versión en enero de 2023.

«La comisión chilena, a diferencia del resto, tiene carácter legislativo (…) ya abordamos temas como neuroderechos. Hoy estamos legislando para proteger el genoma humano e impedir su clonación y también la regulación de las plataformas digitales», valoró Francisco Chahuán, presidente de la comisión Desafíos del Futuro del Senado.

El Comité para el Futuro es un comité permanente establecido en el Parlamento de Finlandia.

El Comité está formado por 17 miembros del Parlamento finlandés. El Comité sirve como un Think Tank para la política de futuros, ciencia y tecnología en Finlandia. El miembro del gabinete homólogo es el Primer Ministro. El Comité fue establecido en 1993.

La misión del comité es generar un diálogo con el gobierno sobre los principales problemas y oportunidades futuras. Al menos una vez durante su mandato, el Gobierno emite un informe (Informe de Futuro del Gobierno) sobre las perspectivas futuras a largo plazo y los objetivos del Gobierno que la Oficina del Primer Ministro presenta al Parlamento

La tarea principal del Comité para el Futuro es entonces preparar la respuesta del Parlamento (Informe del Futuro del Parlamento) al Informe del Gobierno sobre el Futuro.

De esta manera, el gobierno y el parlamento finlandeses pueden reconocer temas políticos importantes en una etapa tan temprana que las diferentes alternativas y líneas de política aún están completamente abiertas y en desarrollo. Desde 2017, la implementación del Gobierno de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también se presenta al Comité para el Futuro durante cada período electoral.

Las otras tareas de los comités son declaraciones (borradores de presentaciones) a otros comités en relación con otros informes gubernamentales o proyectos de previsión y presupuesto e informes para examinar diferentes tipos de problemas sociales y desarrollo tecnológico.

Los esfuerzos más importantes se dedican a los temas propios de este Comité, a sus propios proyectos. El poder de decidir su propia agenda es uno de los pilares de la fortaleza del Comité. 17 parlamentarios mismos trazan líneas de política para el futuro. La perspectiva temporal es larga y la escala de los problemas amplia.