Venezolanos deportados de Estados Unidos tras orden de Biden

Luego de la medida que anunció el Gobierno de Joe Biden, este jueves deportaron a un grupo de venezolanos que intentó ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Griff Jenkins, corresponsal de Fox News, grabó imágenes en las que se ve parte del procedimiento de traslado de los inmigrantes.

«Primer grupo de venezolanos expulsados de regreso a México a través de la nueva regla DHS T42 en transferencia de camioneta a camioneta de la Patrulla Fronteriza a Instituto Nacional de Migraciónen medio del puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras», escribió en la publicación.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022