Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Venezuela no logró ser reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mismo órgano que está investigando las violaciones y abusos cometidos en el país.

La candidatura de Venezuela competía con las de Chile y Costa Rica por dos plazas reservadas para países latinoamericanos en las elecciones que este martes celebró la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Para ser electo se requerían 97 votos, y Venezuela solo obtuvo 88, mientras que Chile alcanzó 144 y Costa Rica 134.

Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) habían pedido a los Estados miembros que voten contra Venezuela por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro.

La ONG UN Watch también había considerado que elegir a Venezuela supondría “dar una bofetada a los millones de venezolanos que sufren de abusos de los derechos humanos y a los millones más que se vieron obligados a huir de este Estado fallido”.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 14 members of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk

Algeria🇩🇿

Bangladesh🇧🇩

Belgium🇧🇪

Chile🇨🇱

Costa Rica🇨🇷

Georgia🇬🇪

Germany🇩🇪

Kyrgyzstan🇰🇬

Maldives🇲🇻

Morocco🇲🇦

Romania🇷🇴

South Africa🇿🇦

Sudan🇸🇩

Viet Nam🇻🇳 pic.twitter.com/Fwg5ZRx2Gs

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022