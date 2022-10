Video Viral | Lacava: «Estoy todo lleno de excremento»

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró este miércoles que mientras caminaba por las calles de la entidad le cayó excremento en la ropa.

Destacó que cuando una persona está caminando debe ver por dónde va, pero acotó que también los conductores tienen que tener cuidado cuando manejan.

Además, que esta situación le da un mensaje claro a los gobernantes, «que como yo permiten esta vaina».

«Esta cloaca no ha sido reparada y como resultado de eso al gobernador lo llenaron de mierd.. y me disculpan la expresión. Y no estoy hablando ahorita como gobernador sino como ciudadano, pero bien hecho que llenaron de excremento al gobernador para que no se olvide que tiene que reparar esto y a la alcaldesa también», manifestó