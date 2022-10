▷ EEUU advierte a los venezolanos que no podrán ingresar de forma irregular a su territorio #13Oct

El Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó este jueves 13 de octubre a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

«Así que queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso o que están en el camino hoy en día, que no sigan hacia el norte porque no van a poder entrar en la frontera con los Estados Unidos», advirtió.

Así mismo, afirmó que Estados Unidos «está obligado» a implementar el Título 42, normativa que permite la devolución de los migrantes a México.

«Por el momento estamos bajo una obligación judicial para implementar la autoridad del Titulo 42 que es una autoridad de salud publica en la frontera y esta tiene prioridad encima de nuestras autoridades de migración, eso quiere decir que los individuos que cruzan ilegalmente la frontera no tienen el derecho de pedir asilo y pueden ser devueltos a México», dijo.

«Al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, no hay cómo devolver a quienes no aplican para asilo», destacó.

Por otra parte, recordó que el proceso no tiene costo para quien patrocine a un venezolano mediante el nuevo programa migratorio.

«El proceso no tiene costos para el patrocinador o para quien se beneficie del proceso, pero el patrocinador va a tener que comprobar que tiene los medios financieros para poder apoyar y sostener a la persona que se va a beneficiar durante su estadía en Estados Unidos. Como hemos visto en el proceso Unidos para Ucranianos, es un proceso que se puede mover muy rápido, es online. Hemos tenido casos donde la aplicación de viajes a Estados Unidos puede ocurrir en menos de una semana», puntualizó.

El Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también indicó que el nuevo programa para venezolanos es ajeno a los traslados internos y anunció que podría aumentar el número de venezolanos beneficiados por el nuevo programa, según la reducción de la migración irregular.

Un primer grupo de venezolanos fueron expulsados ​​de Estados Unidos y enviados de regreso a México este jueves 13 de octubre, conforme a la normativa Título 42, anunciada por la administración del presidente Joe Biden.

La información fue confirmada por el periodista de FoxNews Griff Jenkins, quien detalló mediante su cuenta en Twitter, que este grupo de venezolanos fueron llevados en una camioneta hasta el puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras (México), donde abordaron otra unidad.

«Primer grupo de venezolanos expulsados ​​de regreso a México a través de la nueva regla DHS T42 en transferencia de camioneta a camioneta de BP a INM en medio del puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras», fue el mensaje del comunicador social estadounidense.

Cabe resaltar que el gobierno del presidente Joe Biden ha acordado aceptar a hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos, de forma similar a como ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia, mientras que México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informaron ambas naciones norteamericanas el miércoles.

Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

