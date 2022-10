▷ #VIDEO Migrantes venezolanos están varados en una ciudad mexicana, luego del anuncio de EEUU #13Oct

Miles de migrantes venezolanos se encuentran varados en una ciudad mexicana, luego de que Estados Unidos anunciara que no permitirá ingresos ilegales a su territorio.

En un video difundido por el periodista Cody Weddle, se puede apreciar como desde la ciudad de San Pedro Tapanatepec, México, estas personas se encuentran angustiadas y sin saber que hacer al conocer que la administración del presidente Joe Biden no permitirá que más venezolanos lleguen a la frontera a pedir asilo.

– Publicidad –

Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó este jueves 13 de octubre a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

Lea también: EEUU acogerá algunos migrantes venezolanos; expulsará otros

– Publicidad –

«Así que queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso o que están en el camino hoy en día, que no sigan hacia el norte porque no van a poder entrar en la frontera con los Estados Unidos», advirtió.

De igual forma, aseguró que Estados Unidos «está obligado» a implementar el Título 42, normativa que permite la devolución de los migrantes a México.

«Por el momento estamos bajo una obligación judicial para implementar la autoridad del Titulo 42 que es una autoridad de salud publica en la frontera y esta tiene prioridad encima de nuestras autoridades de migración, eso quiere decir que los individuos que cruzan ilegalmente la frontera no tienen el derecho de pedir asilo y pueden ser devueltos a México», dijo.

Lea también: #VIDEO Expulsan de EEUU y envían de regreso a México a un grupo de venezolanos

Venezolanos varados: Migrantes en la ciudad de San Pedro Tapanatepec, México me hacen llegar estos videos. No saben qué hacer después de que Estados Unidos anunciara ayer que no permitirá que mas Venezolanos lleguen a la frontera a pedir asilo. pic.twitter.com/7OcS8ok8Oc — Cody Weddle (@coweddle) October 13, 2022

Nueva política inmigratoria para Venezolanos: Migrantes Venezolanos en la ciudad de San Pedro Tapanatepec, México me dicen que hay miles de Venezolanos en la ciudad varados y sin información de cómo seguir después del cambio emitido por la Casa Blanca ayer. — Cody Weddle (@coweddle) October 13, 2022

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí

– Publicidad –