Colombia Presidente Petro pide investigar últimas administraciones de la SAE

El presidente de la República Gustavo Petro les pidió a las autoridades judiciales investigar penalmente las razones por las cuáles el país y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, no tiene información precisa sobre los casi 20 mil bienes incautados a la Mafia y que según estimaciones de la Fiscalía están avaluados en 25 billones 700 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información suministrada por el Fiscal Francisco Barbosa, el ente investigador en los últimos dos años ha entregado 19.587 bienes para la administración de la SAE, entidad que según su director no sabe dónde están, ni en poder de quién en los últimos dos años ha entregado 19.587 bienes para la administración de la SAE, entidad que según su director no sabe dónde están, ni en poder de quién, porque no existe un inventario actualizado, lo que a juicio del Jefe de Estado significa una violación flagrante de la ley y por lo cual sus responsables deben ser llevados ante la justicia.

Para actualizar el inventario de bienes, muebles, inmuebles, vehículos, sociedades, semovientes y demás, la Fiscalía y la SAE anunciaron la puesta en marcha de una mesa técnica que a través de investigación forense en informática y demás especialidades, establezca la trazabilidad de los bienes sin importar su naturaleza, actualizar el inventario de los mismos y judicializar a quienes propiciaron el uso indebido de los mismos.

La mesa técnica encargada de clarificar lo que el presidente llamó el “Megaentuerto” de los bienes en procesos de extinción de dominio, extinguidos o decomisados a la mafia, principalmente del narcotráfico, estará encabezada por la Vicefiscal Martha Mancera y el presidente de la SAE José Daniel Rojas, quienes contarán con un equipo especializado en investigación de finanzas criminales, lavado de activos, informática y demás modalidades delictivas.

El Presidente Petro dijo que es fundamental descubrir qué tipo de mafias además de la del narcotráfico están detrás de maniobras para esconder los bienes incautados, si se trata de mafias políticas, de testaferros o de qué tipo de organización delincuencial.

