Dwayne ‘La roca’ Johnson podría volver a la WWE

Dwayne ‘La Roca’ Johnson ha dejado entrever que podría volver a la WWE para enfrentarse a Roman Reigns en WrestleMania 39.

Desde hace casi dos años se rumora que el intérprete hará su regreso desde Hollywood para enfrentarse a su primo -conocido como el Jefe de la Tribu- en el evento de dos noches en Hollywood en abril de 2023.

Todavía no se ha confirmado que ‘La Roca’ use nuevamente sus botas, pero una tímida respuesta en una reciente entrevista para promocionar la superproducción de DC, ‘Black Adam, ha enloquecido a sus fans.

En su aparición en el programa ‘The Rundown’ de E! News, Dwayne fue cuestionado sobre quién es el jefe de la mesa, y respondió brillantemente: «¿Quién es el jefe de la mesa? Sin decir ningún nombre, le estás mirando a los ojos ahora mismo».

En una fantástica continuación, el entrevistador le preguntó si el Campeón del Pueblo estaba listo para confirmar que se enfrentaría a Roman en WrestleMania, pero él no hizo más que reírse de la pregunta.

«No he confirmado eso en absoluto. No. No, no lo hago», dijo el actor entre risas. «Sé que voy a recibir un mensaje de él después de ver esto».

Sin embargo, ‘La Roca’ admitió que ha tenido conversaciones con alguien en la WWE – se cree que es el jefe Triple H – sobre la posibilidad de combatir en WrestleMania, aunque no hay nada seguro aún.

«Me encanta la idea de un WrestleMania. Estoy cerca de mucha gente allí, pero estoy muy cerca de uno en particular, que hemos hablado de esto. Hay muchas variables que entran en juego», explicó. «Soy un fanático porque soy un promotor de corazón. Soy un fanático de la promoción de un evento y lo que podría ser. Me encanta WrestleMania y me encanta ese mundo».