EEUU | EE.UU. y México se comprometen a aumentar inversión en salud y seguridad

Estados Unidos y México se comprometieron a aumentar la inversión en salud pública y en seguridad para abordar el tráfico de drogas, la crisis de opiáceos y el contrabando de armas en la frontera común, si bien no detallaron cifras concretas de inversión.

En un comunicado conjunto, difundido este viernes por la Casa Blanca, informaron que durante la reunión de alto nivel sobre seguridad celebrada ayer en Washington acordaron también «implementar un plan de acción» para frenar el consumo de fentanilo.

En el encuentro, presidido por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, decidieron ampliar la «inversión en las instituciones de salud pública, seguridad, derechos humanos y justicia», detalló el comunicado.

There is no prosperity without security. The U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue advances our cooperation to protect the health and safety of our citizens, prevent criminal organizations from harming our countries, and uphold human rights while bringing criminals to justice. pic.twitter.com/WrU9qoCwWC

