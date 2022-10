Jameela Jamil: ¿próximo fichaje de la saga ‘Star Wars’?

Tras su llegada a la factoría Marvel con sus apariciones regulares en la nueva serie ‘Abogada Hulka’, la actriz Jameela Jamil quiere dar otro importante paso adelante en su carrera profesional dentro del universo Disney, propietaria de la antaño editorial. Para ello, la intérprete británica, de 36 años, ha revelado que sueña con incorporarse de una forma u otra a la saga ‘Star Wars’, otra de las franquicias estrella de la casa del ratón Mickey.

La artista, una de las voces más notorias del feminismo hollywoodiense de los últimos años, está convencida de que su hipotética participación en la saga galáctica reflejaría una evolución «natural» en su trayectoria laboral, muy ligada al cine fantástico. Hay que recordar que Jameela también fue una de las protagonistas de ‘Prodigy’, una serie basada en ‘Star Trek’, y que recientemente puso voz al personaje de Wonder Woman en la película animada ‘DC Liga de Supermascotas’.

«Creo que sería algo natural que se me permitiera al menos servir la comida en los rodajes de ‘Star Wars’. Sería un sueño hecho realidad para mí, el definitivo, y de esa manera habría cumplido todas las fantasías que tenía con solo 12 años», ha explicado a su paso por la Comic Con que se celebra esta semana en Nueva York. Preguntada por el papel que le gustaría interpretar, Jameela no ha dudado en optar por un personaje malévolo y «complejo» que se convierta en el azote y pesadilla de los protagonistas.

«Me quedaría con cualquier cosa que me ofrezcan, pero pienso en villanas. Me encanta dar vida a la chica mala. Disfruto mucho encarnando personajes complejos con los que en principio nadie se identifica, pero que poco a poco se vuelven más cercanos. Creo que es algo ligeramente político para mí. Ahora mismo estamos profundamente divididos, parece que deliberadamente no queremos entender al otro. Y nunca encontraremos puntos en común a menos que hagamos el esfuerzo por entendernos», ha argumentado.