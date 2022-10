Saime Chile entrega primera cédula de identidad ni hombre ni mujer

Una activista por los derechos de las diversidades sexuales concurrió al Registro Civil a retirar la primera cédula de identidad no binaria en la historia de Chile.

El documento de Shane Cienfuegos, de 29 años, se emitió luego del cumplimiento de una sentencia judicial dictada por la justicia.

Tras retirar su documento de identidad, expresó que «no es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle».

«Nadie debería esperar tanto tiempo»

«Tras casi nueve años de demanda social, cultural y política, pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo», agregó la activista.

Luego, Shane expresó que «ya estoy cansade de dar primeros pasos. Ya quiero caminar, quiero correr, quiero trotar».

«Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado», cuestionó finalmente.

