Senador Chahuán :Chile exporta ideas de futuro en cumbre mundial de Finlandia

Ante representantes de 17 parlamentos, reunidos -por primera vez- en The World Summit of the Committees of the Future 2022 en Finlandia, el senador Francisco Chahuán expuso el trabajo desarrollado, desde 2011 hasta la fecha, por la comisión Desafíos del Futuro. En la oportunidad, el titular de la instancia legislativa dio a conocer las temáticas que abordará este equipo de trabajo chileno en los próximos meses

Congreso Futuro, mesas temáticas sobre desafíos chilenos que congregan a más de mil expertos nacionales y los avances legislativos en materia de neuroderechos, genoma humano y plataformas digitales, fueron los temas que expuso el presidente de la comisión Desafíos del Futuro, senador Francisco Chahuán, en *The World Summit of the Committees of the Future 2022, realizado en Finlandia y que congregó a representantes de 17 parlamentos del mundo encargados de tratar los desafíos del mañana.

Este encuentro, en el que también estuvieron presentes los senadores chilenos Kenneth Pugh y Gastón Saavedra, y cuyo objetivo fue presentar los futuros comités de diferentes países e identificar los temas que quieren discutir juntos, reunió -por primera vez- a representantes de Filipinas, Islandia, Lituania, Paraguay, Uruguay, Austria, Canadá, Polonia, Tailandia, Estonia, Vietnam y Chile.

El presidente de la comisión Desafíos del Futuro, senador Francisco Chahuán, señaló que “ha sido una experiencia en la que hemos compartido con algunas comisiones del Futuro que han surgido después de haber visto el modelo chileno como ocurre con la de Uruguay y Paraguay con las que representamos a América Latina”.

“La comisión chilena -a diferencia del resto- tiene carácter legislativo (…) Ya abordamos temas como neuroderechos. Hoy estamos legislando para proteger el genoma humano e impedir su clonación y también la regulación de las plataformas digitales”, agregó.

Durante su exposición, el senador Chahuán aprovechó la oportunidad de invitar a cada uno de los líderes de estas comisiones mundiales a Congreso Futuro 2023, evento que se realizará la tercera semana de enero. “Hay una gran impresión respecto al trabajo que se ha hecho desde Chile donde hemos sido capaces de realizar el 4to evento de difusión científica más importante del mundo, el único realizado por un Congreso Nacional y el único totalmente gratuito”.

El titular de la comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, destacó además el trabajo que se encuentran realizando más de mil científicos y expertos -nacionales e internacionales- quienes en diversas mesas temáticas como: hidrógeno verde, minería verde y desarrollo sostenible, por nombrar algunas, han logrado levantar políticas públicas a nivel país, muchas de las cuales se vieron reflejadas en el libro “Chile tiene Futuro, desde sus Territorios”, texto de 542 páginas –lanzado en marzo del 2022- y que en la actualidad se siguen trabajando con nuevas comisiones tales como: ciberseguridad, medicina del futuro, greenwashing y la que establece una estructura institucional que genere Prospectiva de largo plazo para Chile.

Cabe destacar que entre las propuestas entregadas por la comisión Desafíos del Futuro de Chile fue realizar, a la brevedad, sesiones legislativas conjuntas con su homólogo en Finlandia con el propósito de conocer en trabajo mutuo y trabajar mancomunadamente en temáticas conjuntas.

En relación al programa de Cumbre Mundial de los Comités del Futuro en Finlandia, ésta concluye el jueves 13 de octubre, oportunidad en que los comités emitirán una declaración conjunta con la que quieren asegurar que el recién iniciado diálogo parlamentario internacional sobre el futuro continuará. También se realizará una publicación en inglés sobre este encuentro y se darán a conocer y las propuestas de los participantes sobre temas futuros comunes importantes en nuestro tiempo.

