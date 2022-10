Venezolanos varados en México por anuncio de Gobierno de Biden

Un duro golpe han recibido los venezolanos que viajaban a pie hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos ahora han quedado varados en países como México, ya que el Gobierno de Joe Biden anunció que los ciudadanos que intenten ingresar ilegalmente al país los deportarán.

En las redes sociales han publicado videos en los que se ve la preocupante situación de migrantes que quedaron en incertidumbre.

El reportero Cody Weddle informó de la situación que se vive en el pueblo de San Pedro Tapanatepec, en México.

A través de su cuenta en Twitter, describió lo que ocurre en algunas zonas fronterizas del país. «Tras el brusco cambio de ayer en la política migratoria, miles de venezolanos que ya estaban en camino ahora están varados en México y Centroamérica».

En las imágenes se ve a un gran grupo de ciudadanos que detuvo su travesía.

Venezuelans now stranded:

After yesterday’s swift change in immigration policy, thousands of Venezuelans who were already on their way are now stranded in Mexico and Central America.

This is the town of San Pedro Tapanatepec. pic.twitter.com/HY3oST3Kqn

— Cody Weddle (@coweddle) October 13, 2022