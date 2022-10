▷ Quiñones: Ahora el mundo prefiere cerrarle las puertas a las víctimas del régimen de Maduro #15Oct 

El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Marco Aurelio Quiñones, rechazó este sábado 15 de octubre las acciones emprendidas por Estados Unidos para restringir el tránsito de migrantes venezolanos.

“Muchos venezolanos salieron huyendo de Venezuela porque sienten que este ya no es el país en donde nacieron, crecieron y pensaron que sus sueños de progreso y felicidad se harían realidad”, asentó Quiñonez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

“El régimen de Maduro se encargó de destruir los sueños e ilusiones de millones de venezolanos dentro de su tierra, ahora el mundo pretende cerrarle la puerta a las víctimas de este régimen depredador en vez de buscar la manera de cambiar las cosas», agregó Quiñones.

Nos convirtieron en parias, el régimen de maduro se encargó de destruir los sueños e ilusiones de millones de venezolanos dentro de su tierra, ahora el mundo pretende cerrarle la puerta a las víctimas de este régimen depredador en vez de buscar la manera de cambiar las cosas. — MarcoAurelioQuiñones (@Marcoaurelioqg) October 15, 2022

Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó el jueves a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

Esto tras el anuncio del gobierno estadounidense acordara aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos, de forma similar a como ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia, mientras que México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informaron ambas naciones norteamericanas el miércoles.

Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden dónde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Lea también: EEUU acogerá algunos migrantes venezolanos; expulsará otros

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí

– Publicidad –