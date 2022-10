▷ #VIDEO Story pide a migrantes venezolanos evitar llegar a frontera de EEUU: No los van a dejar entrar #15Oct

El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story visitó Necoclí, pueblo en el Departamento de Antioquia, Colombia, para conversar con los migrantes venezolanos que planeaban llegar a territorio estadounidense de manera irregular.

«Estoy en Necoclí hablando con la comunidad venezolana aquí, que está tratando de cruzar la frontera rumbo al Norte, hay mucha desinformación en este momento. La frontera está cerrada, no tienen que renunciar al TPS en nuestro país, hay una manera legal de pedir la entrada a los Estados Unidos desde su hogar», manifestó Story en un video.

«Por favor no trate de cruzar la frontera, es peligrosísima y una vez que llegue a los Estados Unidos no los van a dejar entrar», agregó el embajador.

El Embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, reiteró este sábado la medida aplicada por la administración de Joe Biden sobre el ingreso de migrantes venezolanos a ese país.

🎥: @usembassyve#15Oct pic.twitter.com/XxO3JdcobV — FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) October 15, 2022

Cabe resaltar que el Gobierno de Estados Unidos explicó que este programa migratorio para venezolanos se anunció y entró en vigor el pasado 12 de octubre de 2022.

Para ser elegibles a este plan migratorio, los venezolanos deben: Tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione patrocinio económico y otro tipo de apoyo; aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguridad nacional y seguridad pública; y completar los requisitos de vacunación, así como otros requisitos de salud pública.

Los venezolanos no son elegibles si: Se ha ordenado su deportación de los Estados Unidos en los últimos cinco años; han cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio; han ingresado de manera irregular a México o Panamá después de la fecha del anuncio, son residentes permanentes o con ciudadanía doble de cualquier otro país que no sea Venezuela, si actualmente tienen estatus de refugiado en cualquier otro país, y si no han completado las vacunas y otros requisitos de salud pública.

En un comunicado de prensa, el gobierno estadounidense anunció acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a la frontera suroeste y así «crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela».

«Comparado al año pasado, la cantidad de venezolanas que intentaron cruzar nuestra frontera sur ha aumentado casi cuatro veces, poniendo sus vidas en manos de organizaciones contrabandistas», alerta el Departamento de Seguridad Nacional.

Añade que «las acciones que Estados Unidos y México anuncian tienen el propósito de atender la migración irregular más grave y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben estas personas».

Si estás pensando o conoces a alguien que piensa ir sin la documentación apropiada a EE.UU. ¡DETENTE! Los coyotes te venden mentiras, venden el riesgo de ser traficado, abusado o hasta de morir. ¿De verdad crees que es fácil cómo lo dicen? ¡Piénsalo! ℹ️https://t.co/DJwnffkyEE pic.twitter.com/QrFjB42MYC — Embajador James “Jimmy” Story (@usembassyve) October 15, 2022

