Colombia ¡Admirable! Jovencita de 19 años ya ‘torea’ un bus por las calles de Medellín

Daniela Chavarro, tiene apenas 19 años de edad y ya es un ejemplo de ‘berraquera’ para todas las mujeres en la ciudad. Solita se le midió a manejar un bus en Medellín.

Todos los días toma el mando de uno los buses que cubre la ruta 283 – 284 y emprende el recorrido que se llena de miradas de asombro por parte de muchos pasajeros que se encuentran de entrada con la jovencita quien les muestra su amable rostro en el puesto de conductora del bus.

Cuenta que hace aproximadamente un año tomó el volante de los buses, primero manejando una ruta alimentadora del Metro de Medellín y ahora se le midió al reto de esta nueva ruta.

Cuenta que una de sus motivaciones es su papá, quien constantemente la anima, «mi papá me ayudó mucho a tomar esa decisión, me decía: hágale que usted es capaz, entonces eso fue lo que más me motivó», contó la joven.

Daniela, es una de las más de 750 mujeres que en el Valle de Aburrá prestan sus servicios como conductoras de servicio público, demostrando que no hay trabajos exclusivos para hombres.

Ella habla siempre orgullosa de su trabajo, en una reciente entrevista para Telemedellín incluso le envió un inspirador mensaje a las mujeres, «no se pueden limitar, no puedes dejar se hacer un trabajo solo porque lo hacen los hombres o es para hombres. Las mujeres podemos prestar igual o un mejor servicio que los hombres».

*Uno de los sueños de Daniela es complementar su trabajo con sus estudios universitarios, pronto desea ser una profesional en Nutrición y Dietética.

Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2022-10-14 19:03:32

Fuente