EEUU | Empleados de una tienda Apple en Oklahoma forman su segundo sindicato en EE.UU.

Empleados de una tienda de productos Apple en Oklahoma votaron este viernes a favor de formar el segundo sindicato de la compañía en EE.UU. después de que en junio diesen el primer paso trabajadores de una tienda de Maryland.

Por 56 votos a favor y 32 en contra, los trabajadores de esta tienda en Oklahoma City apostaron por formar un gremio, desafiando así los deseos de la compañía, que se había opuesto firmemente a los esfuerzos de sindicación.

En junio, los empleados de la tienda de Maryland, ubicada en Towson, a las afueras de Baltimore, decidieron con 65 votos a favor y 33 en contra sumarse a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (AIM), creando así el primer sindicato en una tienda de Apple.

El senador demócrata y exaspirante presidencial Bernie Sanders felicitó en esa ocasión a través de Twitter a los trabajadores y celebró que el país vive un «histórico levantamiento de la clase trabajadora» en contra de la «codicia» de las élites.

Let me congratulate the Apple Store workers in Oklahoma City for voting to become the 2nd unionized Apple Store in the US. Last year, Apple made a record $95 billion profit. Its billionaire CEO made $99 million in 2021. It’s time for Apple to treat its workers with respect.

— Bernie Sanders (@SenSanders) October 15, 2022