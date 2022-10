El efecto Mandela en Pokemon ¿Sabes qué es?

Estamos seguros de lo que recordamos. También nos equivocamos sistemáticamente, y eso no parece afectar a nuestras creencias. Prueba A: Intenta elegir la versión correcta de los logotipos o personajes de la imagen que encabeza esta historia. (Las respuestas correctas están al final de esta historia).

¿Te has equivocado en alguno? Enhorabuena, estás experimentando el fenómeno de Internet conocido como el Efecto Mandela Visual: un falso recuerdo consistente, seguro y generalizado. Se llama así por Nelson Mandela, el primer presidente de Sudáfrica y activista contra el apartheid. Mandela no murió hasta 2013, pero mucha gente juró que había muerto en la cárcel en la década de 1980, lo que sencillamente no era cierto.

Un fenómeno robusto de memoria falsa

Para ver si el «efecto visual Mandela» realmente existe, realizamos un experimento en el que presentamos a las personas tres versiones del mismo ícono.

Pie de foto,El corredor de BMX Jamie Bestwick muestra el logotipo de la marca de ropa estadounidense Fruit of the Loom, que nunca ha incluido una cornucopia.

Una era correcta y las otras dos estaban manipuladas, y les pedimos que seleccionaran la correcta.

Había 40 conjuntos de íconos e incluían a C-3PO de la franquicia de «La guerra de las galaxias», el logotipo de Fruit of the Loom y el hombre del juego de mesa Monopolio.

En los resultados, que han sido aceptados para su publicación en la revista Psychological Sciences, encontramos que a las personas les fue muy mal en siete de ellos, y solo eligieron el correcto alrededor o menos del 33% de las veces.

Para estas siete imágenes, las personas identificaron constantemente la misma versión incorrecta, no solo eligieron al azar una de las dos versiones incorrectas.

Además, los participantes dijeron sentir mucha confianza en sus elecciones y estar muy familiarizados con estos íconos a pesar de estar equivocados.

En conjunto, es una clara evidencia del fenómeno del que la gente en internet ha hablado durante años: el «efecto visual Mandela» es un error de memoria real y constante.

Descubrimos que este efecto de memoria falsa era increíblemente fuerte, en múltiples y diferentes formas de poner a prueba la memoria.

Incluso cuando las personas vieron la versión correcta del ícono, eligieron la versión incorrecta solo unos minutos después.

Y cuando se les pidió que dibujaran libremente los íconos de memoria, también incluyeron las mismas características incorrectas.

Sin una causa universal

¿Qué causa esta memoria falsa compartida para íconos específicos?

Descubrimos que las características visuales como el color y el brillo no podían explicar el efecto.

También rastreamos los movimientos del ratón de los participantes mientras veían las imágenes en la pantalla de una computadora para ver si simplemente no escanearon una parte en particular, como la cola de Pikachu.

Este es Pikachu, pero la mayoría de los participantes del estudio eligieron la misma versión incorrecta de la caricatura: el personaje con la punta negra de la cola.

Pero incluso cuando las personas vieron directamente la parte correcta de la imagen, eligieron la versión falsa inmediatamente después.

También descubrimos que para la mayoría de los íconos, era poco probable que las personas hubieran visto la versión falsa de antemano y solo recordaran esa versión, en lugar de la versión correcta.

Puede ser que no haya una causa universal. Diferentes imágenes pueden provocar el «efecto visual Mandela» por diferentes razones.

Algunas podrían estar relacionadas con las expectativas previas ante una imagen, otras con la experiencia visual previa con una imagen o podrían tener que ver con algo completamente diferente a las imágenes en sí.

Por ejemplo, descubrimos que, en su mayor parte, las personas solo ven la parte superior del cuerpo de C-3PO cuando es representado en los medios de comunicación.

La pierna dorada recordada erróneamente podría ser el resultado de que usaron conocimientos previos (los cuerpos generalmente son de un solo color) para llenar este vacío.

Pero el hecho de que podamos demostrar consistencias en los recuerdos falsos para ciertos íconos sugiere que parte de lo que impulsa los recuerdos falsos depende de nuestro entorno y es independiente de nuestras experiencias subjetivas con el mundo.

*Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.