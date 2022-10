España | ¿la nueva pareja de moda?

A Iker Casillas siguen buscándole pareja y el futbolista podría haberla encontrado en la política. El ex portero del Real Madrid y la selección española, entre otros, ha sido relacionado recientemente con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con la que llevaría semanas quedando a escondidas, sobre todo de los medios de comunicación, en busca de la privacidad deseada por ambos, figuras públicas de la sociedad.

Ambos protagonistas se han seguido recientemente en las redes sociales y han dado una pista clave sobre lo que podría ser la nueva relación estrella para la prensa rosa. Casillas continúa soltero y sin pareja desde que se separara de la madre de sus hijos, Sara Carbonero, y Begoña Villacís tampoco cuenta con ninguna relación oficial, por lo que la posibilidad existe y ya hay medios especializados que se atreven a asegurar que hay algo más que amistad entre ellos.

Esta no es la primera relación que se le atribuye a Iker Casillas en los últimos meses. Antes de vincularle con Villacís, el medio que une al portero con la política de Ciudadanos, Socialité, ya aseguró que Iker tenía una relación en ciernes con la actriz Alejandra Onieva, hermana del ex prometido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva. Entonces y pese a que el confidente del programa de Mediaset aseguraba que Casillas estaba saliendo con Onieva, ella lo negó rotundamente, por lo que el vínculo no pasó a más y se quedó en una foto compartida en las redes sociales en la que aparecían ambos protagonistas.

Por el momento no hay imágenes de Iker Casillas y Begoña Villacís juntos, ni siquiera una foto en un evento en común, pero la prensa rosa asegura que ambos están juntos y en los próximos días podría haber novedades sobre una relación que dará que hablar tanto si se confirma como si se desmiente.