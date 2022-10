Perú | Implicados en falsa muerte irían hasta 10 años a prisión

Por delitos contra la fe pública y falsificación de documentos

La falsa muerte del dueño de la casa de Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, podría traer implicancias no solo para el presidente Pedro Castillo, quien podría ser acusado de encubrimiento ilegal, sino también para los funcionarios implicados en este grave delito. El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que de encontrar a los presuntos culpables estos podrían ser condenados hasta con 10 años de cárcel efectiva.

“Estamos ante un delito contra la fe pública agravada, porque se está hablando de una entidad pública como es el Reniec y los implicados podrían ser condendos hasta 10 años de cárcel. El hecho de que una persona sea reportada como muerta y luego resucitarla implica una violación contra la ley, además que se tiene que ver si esto es funcional a los procesos que se siguen contra una presunta organización que lideraría el presidente Castillo”, dijo Carlos Caro.

El penalista indicó que hay varias hipótesis que envuelven y calificó este proceder como una “maniobra burda y tonta con la finalidad de que no lo identifiquen, porque al final si el señor está vivo puede ser citado y si no concurre podría estar obligado a acudir y si no lo hace se ordenaría una captura nacional e internacional”.

Sin embargo, aclaró que todo apunta al encubrimiento personal o hasta lo que pueda significar el cambio de identidad, porque “al hacerse de una identidad falsa puede desaparecer de la vista pública y de las autoridades”.

Sobre si esta acción habría valido a los familiares para hacer traspasos de propiedades y cuentas bancarias, el especialista indicó que esto es muy difícil porque hay trámites que son largos y se necesita la presencia del involucrado.

Carlos Caro agregó que “estamos ante un presunto delito de falsificación de documentos donde podrían haber intervenido el nosocomio, algunos médicos que han emitido el certificado y funcionarios para que esto se llegue a registrar como una inscripción fraudulenta”.