Así cayeron 19 integrantes de la organización delictiva

Las autoridades anunciaron el pasado viernes, 14 de octubre, la captura de 19 presuntos integrantes de la temida organización criminal conocida como el Tren de Aragua, responsables de asesinatos y cuerpos embolsados encontrados en las esquinas de Bogotá.

Por Semana

Los sujetos fueron detenidos en diligencias realizadas en el suroccidente y centro de la ciudad. Once de ellos, por orden judicial (seis de estos ciudadanos venezolanos), y ocho más en situación de flagrancia. En los procedimientos se incautaron armas de fuego, munición de distintos calibres, marihuana, bazuco, base de coca, celulares, 223 cédulas y tarjetas sim card.

Entre los detenidos está un teniente de la Policía Nacional, adscrito a la estación de Policía de Kennedy y comandante de un CAI. El oficial presuntamente facilitaba las actuaciones del Tren de Aragua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes, a cambio de dádivas que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos semanales.

También se encuentran entre los capturados los señalados máximos cabecillas, que tendrían nexo directo con los principales articuladores de la organización delictiva, alias Giovanny y alias Niño Guerrero, quienes se encuentran privados de la libertad en cárceles de Venezuela.

La Fiscalía entregó detalles del megaoperativo que se adelantó contra la estructura criminal. Ante un juez de control de garantías, los fiscales a cargo de la investigación revelaron cómo las personas capturadas estarían comprometidas con las escenas aterradoras que conmocionaron al país y principalmente a los ciudadanos de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

La labor de los fiscales comprende más de 300 horas de análisis de videos y fotografías. “La abundante evidencia recopilada contra estas personas permite avanzar en el esclarecimiento de siete homicidios ocurridos en 2022. En dos de estos casos, las víctimas fueron atacadas violentamente con armas cortopunzantes y contundentes, envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en vía pública”, indicó el ente investigador.

Según señalaron los fiscales, los delincuentes utilizaban las redes sociales de manera descarada para burlarse de las víctimas y de las autoridades que justamente les seguían los pasos. A través de mensajes de WhatsApp compartían las evidencias de los secuestros, las torturas y los asesinatos de las víctimas, generalmente integrantes de organizaciones criminales rivales al Tren de Aragua.

Con la foto de las víctimas asesinadas y arrojadas en las esquinas de la misma localidad de Kennedy o en las casas que empleaban para los asesinatos, los traficantes advertían que ya tenían ganado un espacio en diferentes zonas destinadas al tráfico de estupefacientes y toda clase de delitos.

En los chats se pueden leer los siguientes mensajes:

“Ahora soy dueño de todo ese pedazo”.

“Para que vean que no están hablando con un bobo”.

“Ahora soy el patrón de todo Kennedy. Mijo, Pablito está muerto, es más, a Javier lo maté”.

En otra comunicación, por el mismo medio, los sicarios advierten del asesinato de otra persona, incluso se burlan mientras aseguran que son unos “locos” en referencia al asesinato de esta nueva víctima. Un mensaje que acompañan con la foto del cuerpo en el pasillo de una casa.

“Care niña… pero tocaba”.

“Nosotros somos unos locos”.

En poder de la Fiscalía también hay videos que fueron grabados por los mismos delincuentes, integrantes del Tren de Aragua, no solo para amenazar a la Policía del sector, sino para advertir a los comerciantes del riesgo de denunciar. Esos videos fueron publicados justo cuando las autoridades adelantaban las investigaciones por la presunta vinculación de un teniente a este grupo criminal.

El teniente adscrito al CAI Caldas, en la localidad de Kennedy, era el comandante de esa zona y justamente el encargado de recibir las denuncias de los ciudadanos, incluso de escuchar las advertencias de sus propios compañeros sobre el riesgo que corrían en ese sector por cuenta de los sicarios del Tren de Aragua; lo hicieron, sin saber que el teniente, aparentemente, apoyaba a ese grupo criminal.

“Qué hubo guajiro, miren lo que estoy alistando para ustedes, como que no quieren hacer caso, no han entendido que tienen que colaborar con el trago, por lo que veo y analizo las buenas acciones no les gustan, entonces vamos a empezar con las malas, para que me colaboren con el trago”, se escucha en el video que conoció la Fiscalía.

“Da pesar”: minDefensa tras la confirmación de la captura de un teniente vinculado con el Tren de Aragua

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que “da pesar” la captura de un teniente de la Policía Nacional por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. “El compromiso fundamental de los policías de Colombia es brindar seguridad y no ser generadores de inseguridad”.

Velásquez detalló que la investigación que permitió identificar, individualizar y capturar al teniente es parte de la “política cero de corrupción” que se puso en marcha en el presente Gobierno. “Es un mensaje a todos los policías de Colombia para decirles que estamos con ustedes en la lucha contra la criminalidad”, explicó.

En la rueda de prensa conjunta con la Fiscalía General, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá, el ministro de Defensa aclaró que se ha adelantado un trabajo coordinado con el único fin de evitar que se presente este tipo de casos dentro de la institución.

“La Policía Nacional continuará sin ninguna limitación actuando también dentro de la lucha general contra la criminalidad, con especial cuidado, porque sus integrantes sean personas realmente comprometidas con labor encomendada con la constitución, con la ley”, dijo.

Constitucionalmente, manifestó, la Policía tiene la labor de brindar tranquilidad, garantizar el disfrute de derechos, propiciar la convivencia. Los nexos con bandas criminales y delincuenciales –resaltó- van en contravía de estos principios, afectando así la imagen y el papel ante la sociedad. “Esperamos que todos los policías de Colombia actúen en cumplimiento riguroso absoluto de sus deberes”, argumentó.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, señaló que los últimos días se ha capturado a 48 personas que estarían vinculadas con esta organización, que adelanta una guerra a sangre y fuego por el control del microtráfico en la capital de la República.

De estas, 46 capturas se han presentado durante el período presidencial de Gustavo Petro. El director de la Policía aclaró que hasta la fecha se han identificado 22 víctimas fatales “con violencia extrema” cometidas por el Tren de Aragua.

